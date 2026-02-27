KTV歡唱玩過頭！男壓坐女同事大腿狂蹭 強制猥褻罪判刑

公司聚會到KTV飲酒歡唱，男子嗨過頭，狂蹭女同事遭判刑。（情境照）

高雄市鄧姓男子參加公司聚會，到KTV飲酒歡唱，為炒熱氣氛，不顧女同事反抗強行撐開她雙腿，跨坐腿上前後、上下狂蹭，事後被告上法院，鄧男被高雄地院依強制猥褻罪判8月徒刑，經與被害人和解，上訴改判半年，仍可上訴。

判決指出，鄧男、A女與公司其他同事2023年12月5日8時許，相約到高市KTV歡唱，鄧幾杯黃湯下肚後，愈玩愈嗨違反女同事意願，以腳強行撐開她雙腿及跨坐雙腿上，持續以臀部前後搖擺、上下壓坐、不斷碰觸A女之雙腿及腹部，還拉著A女雙手碰觸他的胸部。

事後，A女深感受辱將鄧男告上法院，高雄地方法院審理時鄧坦承不諱，自陳是為炒熱氣氛，對於酒後誤事深感悔悟。雖有心和解道歉，但因當時另案通緝不敢出庭，被依強制猥褻罪判刑8月。

案經上訴二審高等法院高雄分院，經與告訴人達成調解，並依調解內容給付二期之損害賠償金，告訴人亦表示，願宥恕被告並請求法院給予從輕量刑。高雄高分院撤銷原判，改處有期徒刑6月，得易科罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

