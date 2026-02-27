為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國1北上五堵段化學槽車自撞 幸未外洩回堵6公里

    2026/02/27 13:12 記者吳仁捷／新北報導
    一輛載運危險物品間二甲苯的化學槽車，今天上午行經中山高五股路段，不慎撞擊外側護欄，幸未破裂外洩釀災，但這起事故仍造成後方回堵六公里達三小時，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛載運危險物品的槽車（營業半聯結車），今天上午7時許途經中山高北上8.8K處，無故自撞外側護欄，造成後方車流急停，消防到場初判槽體未因車禍破損，幸未外洩釀災，由於間二甲苯須卸載危險物品到另一槽體，適逢228連假首日，造成後方嚴重回堵，警方初判駕駛精神不濟，恍神釀禍，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

    國道一隊今天上午7時9分獲報，五堵路段傳出載運危險物品的一輛槽車自撞外側護欄事故，警方到場，發現事發處位於中山高北上8.8公里五堵路段，為一部載運危險物品（間二甲苯）的槽車撞及外側護欄，消防隊到場，勘查槽體未破壞，現場無立即危險，駕駛也沒受傷。

    警方調查，35歲黃男駕駛槽車載運危險物品，從中部出發到宜蘭，行經案發路段疑恍神不慎自撞外側護欄，警消到場，司機聯繫公司由於危險物品需要先移置另一個槽體，才進行拖吊作業，預估至少需2小時作業時間，後方回堵約6公里；國道警方通知交控中心顯示CMS看板、警廣，向用路人宣達提前改道，呼籲注意行車安全，保持行車間距。

    警方對黃男酒測，酒測值為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

    國道警方呼籲，駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，行車應保持安全距離，隨時注意前方動態，開車上路養足精神，累了就休息，避免疲勞駕駛，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及釀禍。

    據了解，間二甲苯為危險化學原料，為無色透明液體，具芳香，屬於石化業基本原料，廣泛用於塗料、樹脂、染料、油墨等行業做溶劑。

