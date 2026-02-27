台中外送員違規被攔下跪求饒 網論戰：情勒為難警察？

外送員突下跪苦求網開一面，員警要他冷靜一點。（民眾提供）

台中市太平區樹孝路昨（26）日下午尖峰時段上演一幕街頭插曲，一名42歲陳姓外送員騎車送餐途中，疑為搶快跨越雙黃線行駛，當場被執勤員警目擊攔停，沒想到在開單過程中，他情緒突然潰堤，當街下跪苦求員警網開一面，引發路人側目與網路熱議。

據了解，當天下午5時許，太平分局新平派出所員警於樹孝路執行交通稽查勤務，發現陳男騎乘機車自對向車道直接跨越雙黃線，違規情節明確立即上前示意停車，並依《道路交通管理處罰條例》第45條1項3款舉發，可處900元罰鍰。

未料在製單過程中，陳男情緒激動突然跪地求情，不斷辯稱自己只是為了趕時間，「能不能不要開單？」員警則冷靜回應，強調違規事實明確，並告知相關權益，請他先穩定情緒，「你冷靜一點，違規就是違規。」陳男隨後平復情緒，簽收舉發單離去。

事件被網友貼上社群平台後掀起論戰，原PO質疑警方「缺業績缺成這樣，欺負外送員」，然而留言風向幾乎一面倒，不少人直言「違規還情勒，為難警察」、「要同情可以，但安全不能讓步」、「今天跨雙黃線，明天出事誰負責？」也有人指出，若因一時搶快釀事故，後果恐怕遠比900元沉重。

太平分局指出，樹孝商圈一帶為交通違規與民眾檢舉熱點，也是分局重點取締路段，常見跨越雙黃線、違規停車等情形，為維護市容與交通順暢，同時保障附近居民與用路人安全，將持續加強取締，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

