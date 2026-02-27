為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中深夜驚傳棍棒圍毆 他哀嚎「腳要斷了」畫面曝光網炸鍋

    2026/02/27 12:14 記者蔡淑媛／台中報導
    蕭姓男子遭球棒圍毆討債，哀嚎不斷。（翻攝自threads）

    蕭姓男子遭球棒圍毆討債，哀嚎不斷。（翻攝自threads）

    台中市南屯區昨（26）晚發生街頭鬥毆案，21歲林姓男子帶了4名友人向32歲蕭姓男子索討賭債45萬元，一路追打，蕭男痛苦哀嚎、「打死人了」、「腳要斷了」，附近大樓居民聽到也趕緊報警，警方到場連夜找人，凌晨3點多一一查緝到案，全案依法送辦。

    民眾目擊，一群5名男子昨晚9點多在南屯區大墩十二街停車場，下車後持長棍、球棒圍繞一男子，對他一陣圍毆、亂棍猛打，蕭男痛到倒地蜷縮哀嚎，不斷求饒說「拜託你們聽我解釋」、「我腳要被打斷了」、「打死人了！」畫面被民眾拍下上傳網路引發熱議。

    據了解，蕭男積欠林嫌45萬元賭債，遲遲不還，林嫌夥同4名友人前往該路口堵人，並持球棒毆打，一陣亂棒之後逃逸。

    警方表示，員警獲報到場後已未見衝突情事，蕭男（83年次）1人受傷在場，經了解，蕭男疑因與他人有金錢債務，遂遭林嫌夥同其他共犯前往上址堵人持棍棒毆打，造成蕭男臉部擦傷及四肢擦挫傷，經送往林新醫院治療無生命危險。

    警方指出，調閱監視器及訪查蒐證，連夜火速將林嫌等5人查緝到案，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

    男子積欠賭債不還，遭5人持球棒當街痛毆渾身傷。（圖：民眾提供）

    男子積欠賭債不還，遭5人持球棒當街痛毆渾身傷。（圖：民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播