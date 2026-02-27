台中深夜驚傳棍棒圍毆 他哀嚎「腳要斷了」畫面曝光網炸鍋

蕭姓男子遭球棒圍毆討債，哀嚎不斷。（翻攝自threads）

台中市南屯區昨（26）晚發生街頭鬥毆案，21歲林姓男子帶了4名友人向32歲蕭姓男子索討賭債45萬元，一路追打，蕭男痛苦哀嚎、「打死人了」、「腳要斷了」，附近大樓居民聽到也趕緊報警，警方到場連夜找人，凌晨3點多一一查緝到案，全案依法送辦。

民眾目擊，一群5名男子昨晚9點多在南屯區大墩十二街停車場，下車後持長棍、球棒圍繞一男子，對他一陣圍毆、亂棍猛打，蕭男痛到倒地蜷縮哀嚎，不斷求饒說「拜託你們聽我解釋」、「我腳要被打斷了」、「打死人了！」畫面被民眾拍下上傳網路引發熱議。

據了解，蕭男積欠林嫌45萬元賭債，遲遲不還，林嫌夥同4名友人前往該路口堵人，並持球棒毆打，一陣亂棒之後逃逸。

警方表示，員警獲報到場後已未見衝突情事，蕭男（83年次）1人受傷在場，經了解，蕭男疑因與他人有金錢債務，遂遭林嫌夥同其他共犯前往上址堵人持棍棒毆打，造成蕭男臉部擦傷及四肢擦挫傷，經送往林新醫院治療無生命危險。

警方指出，調閱監視器及訪查蒐證，連夜火速將林嫌等5人查緝到案，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

男子積欠賭債不還，遭5人持球棒當街痛毆渾身傷。（圖：民眾提供）

