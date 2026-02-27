為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網友帶路投資白銀？台中男信了要匯款 剛入袋年終獎金險噴飛

    2026/02/27 11:54 記者許國楨／台中報導
    男子準備匯款投資白銀，幸警銀聯手阻詐。（民眾提供）

    男子準備匯款投資白銀，幸警銀聯手阻詐。（民眾提供）

    白銀行情波動、投資話題升溫，卻成了詐騙集團設局的新包裝，台中一名34歲江姓男子誤信網路投資訊息，準備從剛入袋的年終獎金中，匯出2萬餘元「申購白銀」，所幸銀行行員察覺異狀、警方及時到場分析勸說，成功攔阻這起假投資騙局，替他守住辛苦錢。

    經查，江男近日透過社群平台認識網友，對方以「白銀價格看漲、現在進場穩賺」為由，提供投資連結與操作步驟，並要求匯款至指定帳戶即可完成申購，江男信以為真，前天到北區進化北路一間銀行準備轉帳，行員核對資料時發現，收款帳戶資訊不完整，且所謂「白銀市價」與申購數量、金額明顯不符，警覺性大增，立即通報警方。

    第二分局永興派出所員警趕赴現場，逐一檢視對話紀錄、投資平台畫面與匯款資訊，研判為典型假投資詐騙手法，經警銀耐心說明常見詐騙模式與關鍵破綻，江男才驚覺差點受騙，當場取消匯款。

    第二分局提醒，年終入袋往往成為詐團鎖定目標，凡遇「保證獲利」或要求匯至個人帳戶的投資，都應提高警覺。投資務必循合法管道、多方查證，切勿輕信網路陌生人指示，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或向警方求證，別讓一時心動，換來難以追回的損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播