網友帶路投資白銀？台中男信了要匯款 剛入袋年終獎金險噴飛

男子準備匯款投資白銀，幸警銀聯手阻詐。（民眾提供）

白銀行情波動、投資話題升溫，卻成了詐騙集團設局的新包裝，台中一名34歲江姓男子誤信網路投資訊息，準備從剛入袋的年終獎金中，匯出2萬餘元「申購白銀」，所幸銀行行員察覺異狀、警方及時到場分析勸說，成功攔阻這起假投資騙局，替他守住辛苦錢。

經查，江男近日透過社群平台認識網友，對方以「白銀價格看漲、現在進場穩賺」為由，提供投資連結與操作步驟，並要求匯款至指定帳戶即可完成申購，江男信以為真，前天到北區進化北路一間銀行準備轉帳，行員核對資料時發現，收款帳戶資訊不完整，且所謂「白銀市價」與申購數量、金額明顯不符，警覺性大增，立即通報警方。

第二分局永興派出所員警趕赴現場，逐一檢視對話紀錄、投資平台畫面與匯款資訊，研判為典型假投資詐騙手法，經警銀耐心說明常見詐騙模式與關鍵破綻，江男才驚覺差點受騙，當場取消匯款。

第二分局提醒，年終入袋往往成為詐團鎖定目標，凡遇「保證獲利」或要求匯至個人帳戶的投資，都應提高警覺。投資務必循合法管道、多方查證，切勿輕信網路陌生人指示，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或向警方求證，別讓一時心動，換來難以追回的損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

