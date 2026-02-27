宜蘭梅花湖民宅暗夜大火 91歲父如廁幸運逃生、6旬女兒命喪火窟

宜蘭梅花湖民宅暗夜大火 91歲父如廁幸運逃生、6旬女兒命喪火窟2026/02/27 10:52 記者王峻祺／宜蘭報導
宜蘭梅花湖民宅昨暗夜發生大火，1人成焦屍。（民眾提供）
宜蘭冬山鄉知名風景區梅花湖旁的1間平房，26日晚9點半傳火警，火勢全面燃燒，91歲簡姓男屋主因起床如廁，發現冒煙逃生成功，不過消防員清理火場時，發現他的6旬女兒已成焦屍，因碳化嚴重身分難辨識，已由檢警相驗釐清，詳細起火原因尚待調查。
宜蘭縣消防局26日晚9點半接獲民眾報案，冬山鄉得安路1處平房發生火警，地點位於梅花湖旁，共計出動廣興、羅東、冬山及馬賽等分隊，11車、69名警義消前往救援，平房全面燃燒、烈焰竄天，還波及一旁住戶，所幸91歲屋主及另2人自行逃出未受傷。
請繼續往下閱讀...
火勢約在10點11分控制，近11點撲滅，不過消防員進行殘火處理後進屋勘查，發現簡宅內有一具焦屍陳屍屋內，初判是簡姓屋主的女兒，因焦屍碳化，相關特徵難以辨識，目前由檢警採集檢體相驗。
簡父的兒子家住隔壁，得知老家遭火吞噬也趕來，透露老父年事已高，無法清楚表達事發經過，妹妹和父親同住，但平時已鮮少來往；鄰居則補充，簡父能逃生，是剛好出來尿尿，看到冒煙趕忙走出屋外。
宜蘭梅花湖民宅發生大火，屋主順利逃生，但女兒命喪火窟。（民眾提供）