為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    60歲男陷假交友超商買點數 警苦勸「給她錢，你手都摸不到」

    2026/02/27 10:57 記者鄭景議／台北報導
    60歲的男子前日在超商欲購買1000元遊戲點數，因神情緊張引起店員注意報警。（記者鄭景議翻攝）

    60歲的男子前日在超商欲購買1000元遊戲點數，因神情緊張引起店員注意報警。（記者鄭景議翻攝）

    台北市1名60歲的男子前日在超商欲購買1000元遊戲點數，因神情緊張引起店員注意報警。文山第一分局萬芳派出所員警獲報到場，經檢視手機對話紀錄，確認男子落入典型的「網路交友」詐騙陷阱，對方以見面為由要求先支付點數，員警及時點醒男子「給她錢，你手都摸不到」，男子才恍然醒悟。

    文山第一分局萬芳派出所指出，日前接獲轄內超商店員通報，指稱店內有1名男子欲購買價值1000元的遊戲點數，但其舉止異常、神情顯得十分焦慮，疑似遭遇詐騙。警員李傳磬獲報後不敢大意，立即趕赴現場進行關懷了解。

    員警抵達後耐心與男子溝通，男子起初對細節三緘其口，但在員警協助檢視其手機 LINE 對話紀錄後，真相才水落石出。原來男子在網路上結識一名陌生對象，雙方以「聊天交友」為前提聯繫，但對方隨即要求男子先前往超商購買遊戲點數作為相關費用，並指名將點數序號拍照提供給對方。

    警員李傳磬當場向男子詳細說明，這就是詐騙集團慣用的「假交友、真點數」話術，並逐一分析對話內容中的可疑之處。在警方的專業分析與勸導下，該名男子才如夢初醒，意識到自己差點落入圈套，隨即當場取消購買點數行為，並對警方與店員的機警協助表達由衷感謝。

    文山第一分局呼籲，詐騙集團常利用網路交友、投資獲利等名義，誘騙民眾購買遊戲點數、禮品卡或進行轉帳匯款，這些均為詐騙行為。警方感謝超商店員的機警通報，未來將持續強化警民合作，也提醒民眾若有疑慮，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，保障自身財產安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播