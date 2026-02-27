60歲男陷假交友超商買點數 警苦勸「給她錢，你手都摸不到」

60歲的男子前日在超商欲購買1000元遊戲點數，因神情緊張引起店員注意報警。（記者鄭景議翻攝）

台北市1名60歲的男子前日在超商欲購買1000元遊戲點數，因神情緊張引起店員注意報警。文山第一分局萬芳派出所員警獲報到場，經檢視手機對話紀錄，確認男子落入典型的「網路交友」詐騙陷阱，對方以見面為由要求先支付點數，員警及時點醒男子「給她錢，你手都摸不到」，男子才恍然醒悟。

文山第一分局萬芳派出所指出，日前接獲轄內超商店員通報，指稱店內有1名男子欲購買價值1000元的遊戲點數，但其舉止異常、神情顯得十分焦慮，疑似遭遇詐騙。警員李傳磬獲報後不敢大意，立即趕赴現場進行關懷了解。

員警抵達後耐心與男子溝通，男子起初對細節三緘其口，但在員警協助檢視其手機 LINE 對話紀錄後，真相才水落石出。原來男子在網路上結識一名陌生對象，雙方以「聊天交友」為前提聯繫，但對方隨即要求男子先前往超商購買遊戲點數作為相關費用，並指名將點數序號拍照提供給對方。

警員李傳磬當場向男子詳細說明，這就是詐騙集團慣用的「假交友、真點數」話術，並逐一分析對話內容中的可疑之處。在警方的專業分析與勸導下，該名男子才如夢初醒，意識到自己差點落入圈套，隨即當場取消購買點數行為，並對警方與店員的機警協助表達由衷感謝。

文山第一分局呼籲，詐騙集團常利用網路交友、投資獲利等名義，誘騙民眾購買遊戲點數、禮品卡或進行轉帳匯款，這些均為詐騙行為。警方感謝超商店員的機警通報，未來將持續強化警民合作，也提醒民眾若有疑慮，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，保障自身財產安全。

