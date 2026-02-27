一晚連撥9通110狂飆三字經 女不甩警勸阻GG了

高雄林姓女子一晚撥打9通110報案電話騷騷值班員警被判刑。（資料照）

林姓女子因自身問題無法渲洩，竟在深夜連續撥打9通110報案電話騷擾值班的3名員警，甚至口出惡言怒駡髒話，員警一開始還好言相勸「你到底遇到什麼困難？我好想幫妳」，但林女還是持續漫駡、騷擾，員警不忍直接提告，林女被依侮辱公務員罪判拘50日，得易科罰金。

判決指出，2024年8月6日凌晨2點多，林女打電話至110報案中心，電話接通後，林女說自己要陳情，但又說不清楚自己要陳情什麼事，員警見她無理取鬧，只好撥放語音宣告，告誡林女無故撥打110專線，經勸阻不聽可以依社會秩序維護法第85條第4款規定處拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰，請她勿再撥打110專線，否則將依法查處。

沒想到此舉竟惹來林女不快，當晚1個多小時內連續撥打8通110報案電話，除了不斷出言騷擾，還嗆聲「你是跟剛剛那個吳警員一樣沒帶頭腦來上班嗎」、「你是畜生嗎」，並多次痛駡值班員警三字經。

員警一開始還好言相勸，「你到底遇到什麼困難？我好想幫妳」、「半夜打110來罵我們，是有遇到什麼困難？」、「妳是遇到什麼痛苦，讓妳一直打110發洩」，但林女聽不進去，最後員警也被她惹怒，反駡林女「我沒有說要告妳，我是說妳是不是想把我們激怒？不然為何半夜三四點了，從一兩點開始打，打到現在要四點了，問兩句就要罵別人」、「妳遇到什麼事情、困難，大家可以幫妳，不是透過這種罵人的方式將情緒發洩在別人身上，可以嗎？」。

但林女從凌晨2點多一直騷擾到4點多才罷手，3名值班員警不忍提告，高雄地方法院簡易庭審理時，林女坦承有罵他們，但是只是生氣，沒有要辱罵人的意思，但法官不採信她的說詞，依侮辱公務員罪判拘50日，得易科罰金。

林女不服上訴，還向法官訴說自身被公家機關刁難、申請低收入戶受阻、找工作不易等委屈，但二審法官認為，林女確實已構成侮辱公務員罪責，因此駁回上訴，全案定讞。

