    首頁 > 社會

    雨夜驚見「人形黑影」盤坐路中！ 巡邏警急煞救回醉男

    2026/02/27 10:25 記者許國楨／台中報導
    巡邏車突然發現「人形黑影」盤坐路中。（民眾提供）

    巡邏車突然發現「人形黑影」盤坐路中。（民眾提供）

    台中市第一分局前天接獲報案，指西區華美街與昇平街口一帶，有人竟坐在馬路正中央，險象環生，員警趕往時雨勢未歇、柏油路面濕滑發亮，路口燈光在水氣中暈成一片，能見度極差。

    巡邏車緩緩前行搜尋，正當以為報案有誤之際，車頭燈忽然掃到前方一團「黑色不明物體」，那團黑影盤腿蜷縮在道路中央，幾乎與濕黑路面融為一體，乍看宛如人形，若非車燈恰巧照射，後方來車極可能完全無法察覺，後果不堪設想，員警見狀立刻減速停車，上前查看，才發現是一名32歲男子。

    原來男子疑飲酒過量，不勝酒力，竟直接癱坐在車道上，面對詢問，他對飲酒地點與返家方式一概回答「不知道」，語氣含糊、站立不穩，尤其雨夜低溫加上往來車流，情況十分危急，員警趕緊將他攙扶至路旁騎樓避雨休息，過程中男子幾度踉蹌，所幸都被及時扶住，未再發生意外。

    稍作休息後，他忽然喃喃說「女朋友在家裡等我」，卻無法自行操作手機，警方於是協助開啟定位、透過叫車平台安排車輛，並在現場耐心陪同等候，直到確認他安全上車離去，臨行前，男子竟笑著揮手，高喊一句「新年快樂」，讓現場員警哭笑不得，也為驚險雨夜畫下句點。

    第一分局呼籲，夜間陰雨視線不良，酒後切勿在道路上停留或行走，極易發生危險，飲酒後應事先安排代駕或搭乘大眾運輸工具，確保自身與其他用路人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    直到確認男子安全上車，員警才離開。（民眾提供）

    直到確認男子安全上車，員警才離開。（民眾提供）

