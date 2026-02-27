路邊抽菸味刺鼻！拒警盤查衝撞逃 被逮發現K菸蒂

新北市鄭姓男子深夜在三重路邊疑大抽K菸，陣陣臭味引起巡邏警關切，警方上前盤查。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重分局員警，深夜巡邏途經三重區力行路，發現一名男子在路邊抽菸，卻傳出陣陣刺鼻臭味，上前盤查之際，嫌犯神情緊張、拒檢，還趁隙衝撞員警逃跑，當時有民眾圍觀，警方通報支援，排除民眾，當街盤查42歲鄭姓男子，雖無違禁品，但他身旁卻查獲3支K菸菸蒂，警方依違反毒品條例送辦。

三重警分局永福派出所員警於26日深夜11時許，在轄區巡邏，途經力行路二段182號前，發現一名男子在人行道抽菸，但身旁發出明顯、刺鼻，疑似毒品氣味，員警見狀上前盤查。

警方盤查鄭男時，他神情緊張、拒不配合，還想趁隙衝撞逃跑，因當時正值深夜，引發多名路人圍觀，警方確保執法安全、迅速掌控場面，為防事態擴大，員警通報優勢警力到場支援，支援警力到場，排除圍觀群眾，阻斷鄭嫌逃跑動線，警方隨後在鄭嫌身旁地上，發現遺棄3支疑似K菸菸蒂，將他帶回偵訊。

警方重申，毒品危害社會治安甚鉅，警方對毒品犯罪採取「零容忍」態度，必將嚴查嚴辦。同時呼籲民眾，執行盤查係為維護社會安全，請務必配合；警方亦將持續強化巡邏執法，確保市民安全、安居的生活環境。

