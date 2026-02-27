台東知本溪出海口野火燃燒整夜 逾50公頃陷火海

台東知本溪出海口、過去捷地爾開發區26日晚間發生火警，因靠近海邊，在風勢助長下快速燃燒，台東縣消防局接獲通報趕到現場時，現場已是一片火海。（中央社）

台東知本溪出海口、過去捷地爾開發區昨晚發生火警，因火勢猛烈、燃燒範圍廣，警消無法接近滅火，只能布線戒護。截至今天上午火勢仍未撲滅，燃燒面積已逾50公頃，起火原因有待警消調查。

昨天傍晚5時許，知本溪出海口北側荒地竄出火苗，因靠近海邊，在風勢助長下快速燃燒，台東縣消防局接獲通報趕到現場時，現場已是一片火海。

消防人員嘗試拉水管就近撲滅火勢，但因燃燒面積廣闊，且都是乾燥雜草和枯木，火勢迅速延燒。消防人員無法進入火場，只能在外圍布線戒備，再配合義消從小路入樹林區灌救。由於火勢猛烈，10公里外的台東市和南迴地區都能看到火光，天空通紅。

台東縣環保局昨晚發出空污警報，下風處需留意可能受煙塵及異味影響，預估空氣品質受影響區域包括台東市知本里、建農里、康樂里、豐原里；提醒下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出應戴好口罩。

台東縣消防局人員今天接受中央社記者訪問表示，截至上午8時，火勢仍在燃燒，燃燒面積粗估逾50公頃。台東縣政府農業處林務保育科長李志鵬表示，所幸火勢未接近縣府放置的漂流木區域。

知本溪出海口北側逾300公頃土地過去是捷地爾和光電預定地，但因兩項開發案都胎死腹中，目前是荒地，成為環頸雉等動物棲息和繁衍區，但每年此時節都會發生大小不一的火警，網友質疑是人為縱火。

台東縣消防局和台東縣警察局表示，目前火勢尚在延燒，起火原因還要進一步調查。

