婦產科淫醫收藏兒童性影片近2TB！桃市衛生局：要求醫療機構加強內控

桃園市某婦產科羅姓醫師加入多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏近2TB的兒少性影像，新北地檢署昨偵結依無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪將羅起訴，並建請法院從重量刑，羅被羈押中。（情境照）

桃園市某連鎖婦產科的羅姓醫師加入多個「蘿莉控」LINE群組，分享、收藏近2TB的兒少性影像，更涉嫌利用醫院代訓看診期間，偷拍女童、少女的私密處照片，新北地檢署昨偵結依無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪將羅起訴，並建請法院從重量刑，羅被羈押中。

對此，桃園市政府衛生局今早發布新聞訊息，稱對任何涉及兒少性影像、侵害病人隱私的行為，表達最嚴正的譴責與零容忍立場，由於案件進入司法程序，該局未取得完整案情資料，不便就個案評論或臆測。

衛生局表示，已主動與衛生福利部、司法及相關機關建立聯繫，於取得依法可供行政調查的資料後，將依權責進行必要的查核與處置；另針對醫療機構的病歷與影像管理、個資安全、員工倫理與內控機制，加強宣導與查核。

據悉，新北地檢署啟動調查到全案偵結已有一段時間，羅姓醫師也被羈押，目前沒有在該婦產科執業，雖然網路搜尋引擎可以找到羅姓醫師資料，但醫院端已經關閉連結。

有網友在網路社群threads留言「誰在桃園給這個淫魔看過的？未成年的？可以告吧。診所關網頁了」，引發迴響，網友紛紛回應「我的媽啊，無法想像有給他看過的病人，心裡有多恐懼」、「鼓勵那些人勇敢提出集體訴訟，讓他出名，就再也沒有醫院診所敢請他」、「又是桃園那家」、「太可怕，噁心」。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

