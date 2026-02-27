檢察官站到鏡頭前！雲林地檢署推打詐短影音 首支揭露「假幣店真水房」

雲林地檢署推出打詐短影音，首支深入剖析「假幣店真水房」的詐騙手法。（圖由雲林地檢署提供）

為落實政府打詐政策，雲林地方檢察署籌製「重大詐騙案件短影音」，日前首支影片「假幣店、真水房」推出，由實際承辦案件檢察官，剖析詐團利用虛擬貨幣與實體幣店作為掩護等運作模式。地檢署表示，影片即日起在官方網站、社群媒體等平台供民眾瀏覽，盼提升全民防詐意識。

雲林地檢署指出，近年詐欺犯罪已嚴重影響社會治安與民眾財產安全的重要犯罪類型，不僅手法翻新，更結合網路科技、社群媒體與虛擬資產，進行跨縣市甚至跨境犯罪，受害對象涵蓋各年齡層。因此依循高檢署指示，精選近年偵辦重大詐欺案件製作短影音。

首支影片由在檢察官段可芳在雲林期間偵辦一起實體幣店詐騙投資泰達幣（USDT）洗錢案，透過1分鐘短片說明案件、詐團組織分工以及檢警調如何逐步突破案情，影片還特別針對詐騙集團表面經營合法實體幣店，實際卻充當「洗錢水房」的犯罪態樣加以解析，讓民眾更淺顯易懂。

雲林地檢署檢察長黃智勇表示，過往民眾對詐欺案件的認識，多停留於新聞片段或統計數字，對於檢察機關實際偵辦過程及面臨挑戰較陌生，因此透過短影音分享第一線檢察官辦案經驗，不僅有助於提升司法透明度，也讓社會大眾具體看見檢察機關對詐騙「絕不寬貸」。

黃智勇指出，防詐系列短影音於地檢署官方網站、社群媒體平台及各項法治教育與社區宣導管道發布，盼深化防詐教育成效，也提醒民眾，面對虛擬貨幣投資邀約務必保持高度警覺如有疑慮，請立即撥打 165 反詐騙專線，及時阻斷詐騙行為。

雲林地檢署首支打詐短影音，已在官網、社群平台甚至講習活動撥出，盼深植民眾內心。（圖由雲林地檢署提供）

