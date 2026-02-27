江啟臣收死亡威脅 網友嗆「斬首示眾」判拘役40日

立法委員江啟臣收「斬首」威脅，發文者被逮辯是引用「包青天」。（資料照）

去年全台大罷免期間，立法院副院長江啟臣被網友嗆聲要將他「斬首示眾」，江譴責暴力威脅並報警，警方循線在高雄找到發文的趙姓男子，趙男落網後辯稱是言論自由，但說詞不被法官採信，依恐嚇危害安全罪判拘役40日，得易科罰金。

判決指出，去年7月2日晚間8點，有網友在「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，發文稱「江啟臣斬首示眾即將即刻啟程」、「君乎死起臣，好膽麥走」；江啟臣得知此事後回應，自己尊重言論自由與公民行使憲法基本權，但絕不容忍、縱容公然對人身安全暴力威脅。

江啟臣報警後，刑事局偵查第九大隊介入偵辦，揪出發文的趙姓男子住在高雄，警訊後依法送辦；高雄地方法院審理時，趙男坦承發文，但辯稱是大罷免期間正反雙方言論自由的展現，自己以音樂創作形式，表達對大罷免的支持；「斬首示眾」是引用包青天狗頭鍘的劇情，希望立法院可以罷免成功，無意恐嚇，他只是一時不察，願意致歉，日後也會改進、更加注意。

法官認為，江啟臣身為公眾人物，在公共議題之討論上，應容許較自由寬廣的評述空間，但不能因為擔任公眾人物，自身的生命、身體、自由等身而為人的基本權利，就要全然退守或不受保護，因此不認定趙男的發文應受言論自由保障，依恐嚇危害安全罪判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

