為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    江啟臣收死亡威脅 網友嗆「斬首示眾」判拘役40日

    2026/02/27 09:13 記者黃佳琳／高雄報導
    立法委員江啟臣收「斬首」威脅，發文者被逮辯是引用「包青天」。（資料照）

    立法委員江啟臣收「斬首」威脅，發文者被逮辯是引用「包青天」。（資料照）

    去年全台大罷免期間，立法院副院長江啟臣被網友嗆聲要將他「斬首示眾」，江譴責暴力威脅並報警，警方循線在高雄找到發文的趙姓男子，趙男落網後辯稱是言論自由，但說詞不被法官採信，依恐嚇危害安全罪判拘役40日，得易科罰金。

    判決指出，去年7月2日晚間8點，有網友在「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，發文稱「江啟臣斬首示眾即將即刻啟程」、「君乎死起臣，好膽麥走」；江啟臣得知此事後回應，自己尊重言論自由與公民行使憲法基本權，但絕不容忍、縱容公然對人身安全暴力威脅。

    江啟臣報警後，刑事局偵查第九大隊介入偵辦，揪出發文的趙姓男子住在高雄，警訊後依法送辦；高雄地方法院審理時，趙男坦承發文，但辯稱是大罷免期間正反雙方言論自由的展現，自己以音樂創作形式，表達對大罷免的支持；「斬首示眾」是引用包青天狗頭鍘的劇情，希望立法院可以罷免成功，無意恐嚇，他只是一時不察，願意致歉，日後也會改進、更加注意。

    法官認為，江啟臣身為公眾人物，在公共議題之討論上，應容許較自由寬廣的評述空間，但不能因為擔任公眾人物，自身的生命、身體、自由等身而為人的基本權利，就要全然退守或不受保護，因此不認定趙男的發文應受言論自由保障，依恐嚇危害安全罪判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播