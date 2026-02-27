「裝潢款」又來了？婦急領30萬嚇壞行員 這次真的阻詐變護鈔

阮婦到郵局要提領30萬元。（民眾提供）

「我要領錢裝潢新家。」這句話近來在阻詐現場聽來格外敏感，但這一次，真的不是詐騙，台中市南區70歲阮姓婦人前天到郵局提領30萬元，因近期多次存提紀錄引起行員警覺，通報警方到場關心，原本是一場緊張的阻詐任務，最後卻成了暖心的護鈔行動。

第三分局健康派出所警員賴國峰當天獲報趕赴郵局時，行員低聲表示，阮婦近日頻繁提領現金，擔心遭詐騙集團盯上，但面對警方詢問阮婦神情坦然，主動說明自己長期租屋，最近終於買下人生第一間房，正忙著裝潢與添購家具。

為了證明所言不虛，她當場拿出裝潢估價單、工程單據，還翻出與子女的LINE對話紀錄，顯示款項為全家共同籌措，員警逐一查證，確認沒有可疑金流或詐騙話術，這才鬆了一口氣，所謂「裝潢款」老梗詐騙話術，這回是真的人生大事。

不過，阮婦隻身攜帶30萬元現金離開郵局，恐成歹徒覬覦目標，賴員立即通知巡邏警力支援，與同仁簡永昇、柯健國會合後改變任務性質，從原本防詐查證，轉為全程護送，警車一路陪同阮婦返家，直到確認安全無虞才離開。

阮婦對警方的細心守護頻頻道謝，直說「有你們真安心！」一場阻詐警報最終化為溫暖的護鈔任務，也讓郵局內緊繃的氣氛轉為會心一笑；警方提醒，若有大額存提需求，可申請護鈔服務，同時遇可疑情況也可撥打110或165專線查證，守住辛苦積蓄。

警方阻詐變護鈔。（民眾提供）

