又是酒駕釀禍 高雄男子開車突衝撞YouBike站、停車場

男子開車自撞後衝進停車場內，幸未波其他路人及車輛。（民眾提供）

高雄市苓雅區今（ 27）日凌晨3點半許發生一起酒駕自撞車禍，張男（26歲）開車行經中山二路與苓雅二路口，不明原因突然左偏加速衝撞對向車道路旁的YouBike站及停車場，張男雖未受傷，但酒測值高達0.92已嚴重超標，當場被依涉公共險罪送辦。

據了解，張男行駛在中山二路時，原本跟著前車緩緩行駛，行經苓雅二路口時，疑似要超車或其他不明原因，車輛突然整個左偏，並加速衝向對面車道，撞毀4、5支架設在人行道的YouBike停車柱，並衝進一旁的停車場，幸好未波及其他路人及車輛。

苓雅分局成功所指出，警方3點34分獲報到場，肇事的張男稱未受傷，無需送醫，但渾身酒氣，經酒測酒測值為每公升0.92毫克，初步分析事故原因為張男酒後駕車，詢後依公共危險罪移送高雄地檢偵辦，並依法可處3萬至12萬元罰鍰、吊扣該車牌照2年。詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子酒駕釀禍，自撞路旁YouBike站及停車場。（民眾提供）

肇事黑色轎車突然左偏。（民眾提供）

