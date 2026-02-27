為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗男當取簿手被逮 賺2000元代價1年8個月

    2026/02/27 07:58 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗男當取簿手稱賺2000元，遭判1年8個月。（資料照）

    苗栗男當取簿手稱賺2000元，遭判1年8個月。（資料照）

    苗栗縣一名男子阿瑋（化名）加入詐騙集團擔任收取信用卡、金融帳戶暨提款卡的取簿手，該詐騙集團利用冒充檢、警以及客服人員等手法騙取被害人金錢；阿瑋被逮後，稱自己僅賺取2000元，苗栗地院法官審理後，認為阿瑋行為助長詐騙風氣，破壞社會信賴，依參與犯罪組織及三人以上共同詐欺取財罪，判處阿瑋應執行有期徒刑1年8個月。

    判決書指出，自2024年加入暱稱「林柏瑋」、「杜昀澔」等人組成的詐騙集團，該集團假冒警察、檢察官或中華電信人員亂槍打鳥威脅被害人，稱被害人涉及詐騙或需配合辦案金流調查，誘使被害人將存摺、提款卡等物寄至指定的快遞站點，阿瑋再前往領取。

    阿瑋則依詐騙集團指示，等到被害人寄出提款卡等至詐騙集團指定地點後前往取出包裹，其中2名被害人發現遭騙後報警，警方循線逮捕阿瑋。

    阿瑋稱，每次完成詐騙集團任務可獲得1000元報酬兩次共2000元，他願意繳回贓款，並在偵查與審判中均坦承犯行。

    法官審理後認為，阿瑋正值青壯，具有勞動能力，不思循正當管道獲取利益卻加入詐團，被控2案皆判處有期徒刑1年2個月，應執行有期徒刑1年8個月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播