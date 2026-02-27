苗栗男當取簿手被逮 賺2000元代價1年8個月

苗栗男當取簿手稱賺2000元，遭判1年8個月。（資料照）

苗栗縣一名男子阿瑋（化名）加入詐騙集團擔任收取信用卡、金融帳戶暨提款卡的取簿手，該詐騙集團利用冒充檢、警以及客服人員等手法騙取被害人金錢；阿瑋被逮後，稱自己僅賺取2000元，苗栗地院法官審理後，認為阿瑋行為助長詐騙風氣，破壞社會信賴，依參與犯罪組織及三人以上共同詐欺取財罪，判處阿瑋應執行有期徒刑1年8個月。

判決書指出，自2024年加入暱稱「林柏瑋」、「杜昀澔」等人組成的詐騙集團，該集團假冒警察、檢察官或中華電信人員亂槍打鳥威脅被害人，稱被害人涉及詐騙或需配合辦案金流調查，誘使被害人將存摺、提款卡等物寄至指定的快遞站點，阿瑋再前往領取。

阿瑋則依詐騙集團指示，等到被害人寄出提款卡等至詐騙集團指定地點後前往取出包裹，其中2名被害人發現遭騙後報警，警方循線逮捕阿瑋。

阿瑋稱，每次完成詐騙集團任務可獲得1000元報酬兩次共2000元，他願意繳回贓款，並在偵查與審判中均坦承犯行。

法官審理後認為，阿瑋正值青壯，具有勞動能力，不思循正當管道獲取利益卻加入詐團，被控2案皆判處有期徒刑1年2個月，應執行有期徒刑1年8個月。

