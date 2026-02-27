「局長又來囉」 竹縣警長林建隆「隨地大小演」宣導交安

新竹縣警局的交通安全宣導短影音提醒民眾，有人行道處，不管靠左、靠右走，最重要的都是要走人行道。（取自「竹縣警好客」粉專）

在當今猶見「行人地獄」的世道，行人在這樣的修羅場到底該怎麼走路，才能安全打怪通關？新竹縣警局推出：交通安全「趴兔」~局長又來囉的短影音，把頂著首位科技偵查背景光環的警局長林建隆再次請來，延續之前的注音梗，讓他「隨地大小演」。他還刻意學了海陸腔客家話，告訴鄉親不管靠左走、靠右走，最重要的就是「捱拱口（靠）變（邊）走啦」！

這支短影音在警局「竹縣警好客」臉書粉專（https://www.facebook.com/share/r/1CGCdXTxuQ/?mibextid=wwXIfr）一上架，就如第1集、局長取締違規篇般獲得廣大關注。網友笑稱林建隆不出道太可惜；也有人講因他受害的「被害人」越來越多，就連警局秘書科長張蒼宏也被抓去當臨演。

請繼續往下閱讀...

林建隆告訴鄉親，不管是實體人行道或標線型的，只要有人行道就走人行道。沒人行道的地方，那就面向來車「口（靠）變（邊）走啦」！故意撂了這句還算字正腔圓的客語，以此加深鄉親、特別是年長者的印象。

不過，林建隆上述「口（靠）變（邊）走啦」的客語，「走」字發音其實是海陸腔的「跑」；若要說「走」其實該發「夯」的音。也就是「靠邊走啦」，海陸腔是「口變夯啦」。

為此，林建隆又化身「每日一字」小老師，自己在短影音留言處做了相關辨正，一來一往更加強化警方宣導民眾：沒有人行道處記得「靠邊走」，別錯把馬路當伸展台隨便亂亂走。

新竹縣警局「局長又來囉」短影音，警局長林建隆在人行修羅場中「隨地大小演」，再度成功抓住網路鄉民的眼球。（取自「竹縣警好客」粉專）

新竹縣警局長林建隆在「注音梗」外，在這次最新的交通安全宣導短影音中也撂客家話，拉近跟鄉親的距離。（取自「竹縣警好客」粉專）

新竹縣警局長林建隆舉手權充車輛，以此提醒鄉親，在沒有人行道處，記得要面向來車、靠邊走。（取自「竹縣警好客」粉專）

新竹縣警局長林建隆告訴鄉親，在沒有人行道處，面向來車、靠邊走，會相對安全。（取自「竹縣警好客」粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法