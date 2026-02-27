報柯文哲案遭酸「肉體經營檢調7年」 馬郁雯告2網友判決出爐

前政治記者馬郁雯報導柯文哲案，遭網友酸用肉體經營檢調，提告誹謗。（翻攝馬郁雯臉書）

前記者馬郁雯報導柯文哲案件，自稱經營檢調線7年，遭范姓與吳姓網友酸她陪睡換新聞，在馬女提告後，台南地方法院依誹謗罪判處范姓男子拘役40日、吳姓男子拘役50日，可以易科罰金。

2024年9月，馬郁雯在臉書粉絲專頁發布貼文，提及掌握柯文哲遭扣隨身碟中，含記載神祕帳冊的電子試算表檔案。范姓男子隨後留言「1500？1S？」。院檢認定，此舉明確影射馬郁雯以1500元為對價從事性交易。

同日，馬郁雯發布另一篇探討金流貼文，網友留言詢問她如何經營檢調這條線長達7年？吳姓男子見狀隨即標註網友並回覆「肉體」二字，馬郁雯發現後隨即報案。院檢認定，吳姓男子明確影射馬郁雯以提供性服務取得新聞素材。

法官審理時指出，范姓男子與吳姓男子與告訴人素不相識，對於國內矚目的司法案件本應持平評論。兩人卻僅因不滿馬郁雯的觀點，即在傳播力強的網路社群上，公然以文字影射其男女交往關係不正當。此舉已使一般大眾對馬郁雯的名譽形成負面印象，進而嚴重貶損其人格與社會評價，顯然欠缺法治觀念。

法院考量，范姓男子無前科紀錄，吳姓男子未曾受有期徒刑的宣告。兩人雖然於審理時坦承犯行，但吳姓男子曾對馬郁雯提出恐嚇取財告訴，徒增調查困擾。且兩人迄今未與馬郁雯達成和解，綜合審酌其智識程度及家庭生活狀況，判處范姓男子拘役40日、吳姓男子拘役50日，如易科罰金均以1000元折算1日。

