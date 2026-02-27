北市醫美診所槍擊案 竹聯幫明仁會槍手聲押禁見、4同夥交保

台北市大安區1家醫美診所蕭姓負責人21日開工團拜時遭槍手開槍擊中腿部，警方調查發現，槍手行兇前穿著外套及揹著背包，頭戴著深色帽子。（資料照）

台北市仁愛路四段某醫美診所本月21日（大年初五）遭人開槍，診所負責人小腿中彈，流彈還傷及其他員工，警方26日凌晨1時許於阿里山民宿逮到23歲槍手、竹聯幫明仁會成員林于翔，並陸續帶回其父親、陳姓女友及4名曾在案發前後跟他接頭碰面的同夥；北檢今凌晨複訊後宣布聲押林男。

檢察官凌晨並諭令同夥彭文德、林子博、吳浩源、石佳和等4人，各以15萬或30萬元交保，並限制出境出海，配戴電子腳環科技監控；林的父親與陳姓女友請回。

檢警調查，除了林于翔是明仁會成員，彭、吳、林3同夥也竹聯仁堂成員，他們落網時也被查獲持有大批刀械，似有謀議械鬥的準備，背後動機仍待釐清。

警方破門逮捕睡夢中的林于翔時，林身上有2萬7000元現金、用以登記投宿的他人證件、1把彈簧刀，還有多件變裝衣物，但林宣稱作案槍枝已被他丟棄。

專案小組循線調閱逾5000支監視器影像，發現案發前林于翔曾於雙北市跟彭、吳、林3同夥碰面，也曾與父親通聯，犯案後則於台中跟石男接頭。

專案小組昨陸續拘提或帶回7人調查，並在彭男住處查扣開山刀、西瓜刀等34把刀械和46顆空包彈；吳、林住處也共持有5把刀械，石男住處則查獲1包大麻、49顆大麻煙彈。

警方調查，林于翔與陳姓女友原本同居於台北市大同區，大年初二林與女友「告別」後，於初五犯案，警方也將陳女帶回並查扣其手機，以釐清案發前後情況。

台北市刑警大隊26日深夜將林男等7人先後移送台北地檢署，檢察官複訊後認為林男涉犯殺人未遂罪，有勾串之虞，且有逃亡、滅證事實，聲押禁見林男，另諭令4人交保、2人請回。

