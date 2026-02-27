初二惡火狂燒360車！ 當鋪恐賠千萬 急尋車主拚和解

這個月18日大年初二，一場大火燒毀台南流當車場360輛車，當鋪公會粗估賠償恐破千萬，昨天向警方報請備查。（民眾提供）

台南安南區流當車放置場初二發生火災，燒毀360輛汽機車。由於該場地由數家當鋪共用，公會估計賠償總額恐破千萬元，在年節期間加班與被害者車主和解，但有部分未達共識，昨天向警方登記備查後，將提出民事訴訟。

台南市安南區培安路的半露天流當車倉庫，18日晚間發生大火，目前火災調查尚未有結果，但經清查，現場共有160多輛汽車與200多台機車遭焚毀，這些車輛都是典當車，大量的毀損與典當借款問題，讓業者在春節期間忙到焦頭爛額。

當鋪公會評估，由於保險上限的緣故，每家受災當鋪，約僅能獲保險理賠100萬元，對於這次大型火災恐怕杯水車薪，尤其對半毀損車輛，有部分車主不接受配合保養廠的修繕，堅持要回原廠評估，造成與部分車主難達成和解共識。

部分車主因保險在這場火災上獲得理賠，但有業者無奈稱，典當車都以名車、超跑車多，有業者放了兩輛名車，每輛市價皆超過200萬元，在過年期間持續與客戶逐一協商，尋求補償方案以降低後續財務衝擊。

儘管業者積極處理，目前仍10多位車主與業者尚未接洽，另外還有其他車未取得共識。依據當鋪法，業者面對典當物毀損，須先向主管機關的轄區警分局記錄備查，後續才能提出民事訴訟釐清責任比例。

目前消防局的火災調查還未有結果，當鋪公會也強調，相關主管機關應藉此檢視流當品存放規範與現行保險機制，建立更完善的財產保障措施，以確保業者與客戶雙方權益。

