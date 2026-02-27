利用貨運公司運毒 彰化男簽收包裹秒被逮判刑7年

彰化地院審理，依違反毒品危害防制條例等罪，判處楊男有期徒刑7年。（記者陳冠備攝）

彰化楊姓男子從香港走私俗稱「喵喵」先驅原料的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」近百公斤來台，殊不知貨物早在通關時即遭海關查獲。調查局人員將計就計，喬裝送貨員，在楊男簽收毒品包裹之際，當場人贓俱獲逮捕。彰化地院審理，依違反毒品危害防制條例等罪，判處楊男有期徒刑7年。

「1-甲基苯基-1-丙酮」為製造第三級毒品「喵喵」的先驅原料，是毒品危害防制條例所列管的第四級毒品，同時也是行政院公告的管制進口物品，不得任意運輸及輸入我國境內。

判決書指出，楊男（28歲）在2024年1月間，向中國的不詳賣家訂購了5箱、共計100瓶的1-甲基苯基-1-丙酮液體，並委託不知情的航空貨運承攬公司，以「barrel bag」名義，從香港地區空運進口至台灣。

該批貨物運抵台灣後，經海關稽查人員發覺有異採樣送驗，確認含有第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」成分，純質淨重高達97.3646公斤，可製成第三級毒品「喵喵」約500公斤，市值約500萬元，海關隨即通報法務部調查局偵辦。

判決書指出，為追查幕後主使者，調查局人員決定「放長線釣大魚」，當貨運公司進行派送時，確認接聽收貨聯絡電話的正是楊男本人，且在收件地址在彰化縣的住處內。調查人員隨即喬裝送貨員前往送貨，楊男不疑有他，在簽收單上簽名並收下包裹的瞬間，埋伏的調查員立即上前將他逮捕，並當場查扣5箱毒品包裹、100瓶毒品原料、用以聯繫的手機及簽收單等證物。

楊男被捕後否認犯行，直到面對法官審理，知道自己插翅難飛才坦承不諱。法官審理認為，楊男運輸的毒品原料純質淨重近100公斤，數量龐大，若成功流入市面並製成各級毒品，將對國民身心健康及社會治安造成嚴重的危害，所幸在運抵國門時即遭攔截，未造成擴散。依運輸第四級毒品罪，判處有期徒刑7年，並將所有扣案毒品及相關物品沒收。

