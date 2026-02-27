為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    利用貨運公司運毒 彰化男簽收包裹秒被逮判刑7年

    2026/02/27 06:47 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院審理，依違反毒品危害防制條例等罪，判處楊男有期徒刑7年。（記者陳冠備攝）

    彰化地院審理，依違反毒品危害防制條例等罪，判處楊男有期徒刑7年。（記者陳冠備攝）

    彰化楊姓男子從香港走私俗稱「喵喵」先驅原料的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」近百公斤來台，殊不知貨物早在通關時即遭海關查獲。調查局人員將計就計，喬裝送貨員，在楊男簽收毒品包裹之際，當場人贓俱獲逮捕。彰化地院審理，依違反毒品危害防制條例等罪，判處楊男有期徒刑7年。

    「1-甲基苯基-1-丙酮」為製造第三級毒品「喵喵」的先驅原料，是毒品危害防制條例所列管的第四級毒品，同時也是行政院公告的管制進口物品，不得任意運輸及輸入我國境內。

    判決書指出，楊男（28歲）在2024年1月間，向中國的不詳賣家訂購了5箱、共計100瓶的1-甲基苯基-1-丙酮液體，並委託不知情的航空貨運承攬公司，以「barrel bag」名義，從香港地區空運進口至台灣。

    該批貨物運抵台灣後，經海關稽查人員發覺有異採樣送驗，確認含有第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」成分，純質淨重高達97.3646公斤，可製成第三級毒品「喵喵」約500公斤，市值約500萬元，海關隨即通報法務部調查局偵辦。

    判決書指出，為追查幕後主使者，調查局人員決定「放長線釣大魚」，當貨運公司進行派送時，確認接聽收貨聯絡電話的正是楊男本人，且在收件地址在彰化縣的住處內。調查人員隨即喬裝送貨員前往送貨，楊男不疑有他，在簽收單上簽名並收下包裹的瞬間，埋伏的調查員立即上前將他逮捕，並當場查扣5箱毒品包裹、100瓶毒品原料、用以聯繫的手機及簽收單等證物。

    楊男被捕後否認犯行，直到面對法官審理，知道自己插翅難飛才坦承不諱。法官審理認為，楊男運輸的毒品原料純質淨重近100公斤，數量龐大，若成功流入市面並製成各級毒品，將對國民身心健康及社會治安造成嚴重的危害，所幸在運抵國門時即遭攔截，未造成擴散。依運輸第四級毒品罪，判處有期徒刑7年，並將所有扣案毒品及相關物品沒收。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播