    社會

    離譜！職業工會理事長侵吞1118萬公款 女會計「聽老闆的話」慘了

    2026/02/27 06:38 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地方法院依背信罪判處黃姓會務員應合併執行有期徒刑6月，緩刑兩年。（記者陳冠備攝）

    彰化地方法院依背信罪判處黃姓會務員應合併執行有期徒刑6月，緩刑兩年。（記者陳冠備攝）

    彰化縣某職業工會驚傳重大弊案！柯姓男子在擔任理事長期間，涉嫌將工會當成私人金庫，指示黃姓女會務員篡改帳務、製作不實轉帳傳票，陸續將工會公款匯入自己、妻子及名下公司帳戶，總金額高達1118萬餘元。近日判決出爐，黃女依違反背信罪，判處有期徒刑7月、緩刑2年，至於主導犯案的柯男，案件仍由法院審理中。

    判決書指出，2018年4月至2022年4月間，柯男利用理事長權勢，指示黃姓女利用職務之便，填寫不實的取款憑條及提款單，透過臨櫃提款或網路銀行轉帳，將工會資金匯至其本人、妻子及名下生命科技公司帳戶，檢方也查出，從2019年7月起至2021年8月間至少匯出50筆，侵占公款金額高達1118萬3000元，

    為掩蓋犯行，兩人還涉嫌竄改工會帳務系統，偽造轉帳傳票，將這些挪用款項包裝成帳戶間的「正常調度」。事後，柯男雖一度心虛，陸續回存574萬5000元，但新任理事長上任查帳，發現帳目短少543萬8000元，嚇得報警，整起案件才曝光。

    面對偵訊，柯男竟辯稱是因工會過去投資債券失利，「裡面有些錢是他的」，才會想領回。但檢方認定證據明確，依背信、業務侵占等罪將兩人起訴。

    法院審理時，黃姓女會計坦承犯行，供稱自己身為基層員工，因須照顧公婆、子女，且丈夫長期失業，為求生計才被迫聽從老闆指示，雖知違法但「老闆怎麼交代就照做」。法官考量其經濟壓力與犯後態度，且身體出現焦慮症狀，依共同犯業務侵占罪判6月、業務登載不實罪判3月，應執行7月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年。至於主導犯行的柯男，目前仍在法院審理中。

