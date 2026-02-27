為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台東知本濕地暗夜大火 火光沖天畫面曝

    2026/02/27 00:37 記者劉人瑋／台東報導
    台東知本濕地火光沖天。（民眾提供）

    台東知本濕地火光沖天。（民眾提供）

    台東縣台東市知本濕地（前捷地爾開發區）昨晚（26日）發生大火，火光沖天，10多公里外從台東市區至太麻里鄉都看得到，截至發稿仍在燃燒，初估燃燒面積約5公頃。

    消防隊昨晚7點左右獲報，出動12車趕往搶救。據了解，現場燃燒面積約5公頃，大火仍未熄滅，但火勢已於昨晚7點47分由消防隊員以包圍戰術限縮，燃燒面積剩1650平方公尺，消防隊漏夜灌救中。至於起火原因以及是否有人受傷受困，仍待調查釐清。

    有在地居民在此牧牛羊，當地居民指稱，牧人在秋季到冬末放火燒草，以供嫩草生長。

    當地原本要開發為「捷地爾渡假村」，但廠商經營不善，後來規劃成原住民保留地，「捷地爾」名稱仍保留。生態團體調查發現，當地不僅有大量環頸雉，甚至還有一定數量保育鳥黃鸝固定棲息，附近海灘更是候鳥重要棲地，如今遭遇大火，恐造成生態浩劫。

    近處的消防器材車與遠方火勢相較，可見火勢範圍之大。（民眾提供）

    近處的消防器材車與遠方火勢相較，可見火勢範圍之大。（民眾提供）

    台東縣府位在太麻里鄉華源山區即時影像也可見到數公里外火勢。（記者劉人瑋翻攝）

    台東縣府位在太麻里鄉華源山區即時影像也可見到數公里外火勢。（記者劉人瑋翻攝）

    市區酒店高樓也可清楚見到大火。（娜路彎大酒店提供）

    市區酒店高樓也可清楚見到大火。（娜路彎大酒店提供）

