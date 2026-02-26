新北刑大竹北扣870株大麻 車行老闆4人羈押

吳姓車商結夥種植大麻毒品，新北刑大查獲870株、黑市價6000餘萬元的大麻活株。（記者吳仁捷翻攝）

新竹縣吳姓中古車商涉嫌夥同3名屬下，於苗栗縣租下透天厝種大麻。新北市刑大接獲情資，持搜索票查扣黑市價超過6000萬、870株大麻活株，並向檢方建請羈押，法院裁定聲押禁見，將溯源續追毒品來源。

警方調查，47歲吳男在竹北市開設中古車行廿餘年，因36歲業務張男曾在泰國種大麻，近年中古車生意不好，張男去年建議老闆種大麻轉賣牟利，吳男去年七月起在車行後試種大麻育苗，隨後轉移到苗栗縣竹南鎮，承租透天厝大規模摘種，吳男還裝設日光燈，加快大麻種植，甚至改電表竊電，降低電費支出。

新北市刑大偵三隊以大數據分析毒品資料庫，發現北部大麻毒品源頭疑在竹縣、苗栗一帶，數月跟監、蒐證，掌握吳嫌及三名業務共四人涉重嫌，24日向新竹地檢署聲請搜索票獲准，兵分兩路直搗吳嫌車行、透天厝大麻農場，果然發現大批大麻活株，估計黑市價超過6000萬，並查獲870株大麻活株，警方估計，若全部乾燥成大麻菸草，流入黑市，將有上萬人遭受毒害。

警方勘驗870株大麻，發現每株都很茂盛，吳嫌辯稱是員工張男分享種大麻心得，他再上網瀏覽，摸索種植技術；警方偵訊後，將主嫌吳男及員工張男、蕭男與黎姓女子，都依涉犯毒品罪送辦，檢方建請法院聲押，法院裁定羈押，一併追查吳嫌竊電等犯行。

