為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北刑大竹北扣870株大麻 車行老闆4人羈押

    2026/02/26 21:59 記者吳仁捷／新北報導
    吳姓車商結夥種植大麻毒品，新北刑大查獲870株、黑市價6000餘萬元的大麻活株。（記者吳仁捷翻攝）

    吳姓車商結夥種植大麻毒品，新北刑大查獲870株、黑市價6000餘萬元的大麻活株。（記者吳仁捷翻攝）

    新竹縣吳姓中古車商涉嫌夥同3名屬下，於苗栗縣租下透天厝種大麻。新北市刑大接獲情資，持搜索票查扣黑市價超過6000萬、870株大麻活株，並向檢方建請羈押，法院裁定聲押禁見，將溯源續追毒品來源。

    警方調查，47歲吳男在竹北市開設中古車行廿餘年，因36歲業務張男曾在泰國種大麻，近年中古車生意不好，張男去年建議老闆種大麻轉賣牟利，吳男去年七月起在車行後試種大麻育苗，隨後轉移到苗栗縣竹南鎮，承租透天厝大規模摘種，吳男還裝設日光燈，加快大麻種植，甚至改電表竊電，降低電費支出。

    新北市刑大偵三隊以大數據分析毒品資料庫，發現北部大麻毒品源頭疑在竹縣、苗栗一帶，數月跟監、蒐證，掌握吳嫌及三名業務共四人涉重嫌，24日向新竹地檢署聲請搜索票獲准，兵分兩路直搗吳嫌車行、透天厝大麻農場，果然發現大批大麻活株，估計黑市價超過6000萬，並查獲870株大麻活株，警方估計，若全部乾燥成大麻菸草，流入黑市，將有上萬人遭受毒害。

    警方勘驗870株大麻，發現每株都很茂盛，吳嫌辯稱是員工張男分享種大麻心得，他再上網瀏覽，摸索種植技術；警方偵訊後，將主嫌吳男及員工張男、蕭男與黎姓女子，都依涉犯毒品罪送辦，檢方建請法院聲押，法院裁定羈押，一併追查吳嫌竊電等犯行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播