為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    討不到200元失控！59歲推拿師掐頸悶死老母 不認罪延押2月

    2026/02/26 22:33 記者許國楨／台中報導
    台中地院裁定林男延長羈押2月。（資料照）

    台中地院裁定林男延長羈押2月。（資料照）

    台中大里去年發生一起震驚社會的弒母命案，年近60的林姓推拿師疑因向母親討200元電話費遭拒，情緒失控動手施暴致母親窒息身亡，案件偵結依殺人罪起訴，但林男至今仍否認犯行，僅坦承平日生活開銷「都跟媽媽借用」，強調自己沒有殺人犯意，法院裁定延押2月。

    林男（59歲）與母親同住大里區住家，共同經營美髮養生館，母親負責理髮，他則替客人推拿。去年4月11日晚間7時許，林男向母親索討200元繳電話費，卻遭拒絕並被責備，2人爆發口角後，林男情緒失控，先是連呼母親巴掌，隨後徒手掐頸、摀住口鼻，導致母親當場失去意識。

    當時住在樓上的外甥聽見爭吵聲心生畏懼，不敢下樓查看，急忙通知母親返家，林男的妹妹在5分鐘內趕回，卻見老母親倒臥地面已無反應，緊急報案送醫搶救，林母經送往大里仁愛醫院急救，仍於4月13日凌晨因窒息宣告不治。

    院方發現死者臉部、頸部與雙臂多處瘀傷，傷勢明顯異常，立即通報警方，警方到場後將林男依現行犯逮捕，檢方偵辦時認定其犯後未即時將母親送醫，且供述前後不一，依殺人罪提起公訴。

    台中地院審理期間，林男多次否認有殺人犯意，但自承生活費長期向母親「借用」，法官審酌，林男所涉為最輕本刑5年以上之重罪，且犯行造成不可回復之結果，並考量其對案情供述反覆、尚未坦承犯行，有逃亡及串證之虞，認有繼續羈押必要，裁定自3月1日起延長羈押2月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播