討不到200元失控！59歲推拿師掐頸悶死老母 不認罪延押2月

台中地院裁定林男延長羈押2月。（資料照）

台中大里去年發生一起震驚社會的弒母命案，年近60的林姓推拿師疑因向母親討200元電話費遭拒，情緒失控動手施暴致母親窒息身亡，案件偵結依殺人罪起訴，但林男至今仍否認犯行，僅坦承平日生活開銷「都跟媽媽借用」，強調自己沒有殺人犯意，法院裁定延押2月。

林男（59歲）與母親同住大里區住家，共同經營美髮養生館，母親負責理髮，他則替客人推拿。去年4月11日晚間7時許，林男向母親索討200元繳電話費，卻遭拒絕並被責備，2人爆發口角後，林男情緒失控，先是連呼母親巴掌，隨後徒手掐頸、摀住口鼻，導致母親當場失去意識。

當時住在樓上的外甥聽見爭吵聲心生畏懼，不敢下樓查看，急忙通知母親返家，林男的妹妹在5分鐘內趕回，卻見老母親倒臥地面已無反應，緊急報案送醫搶救，林母經送往大里仁愛醫院急救，仍於4月13日凌晨因窒息宣告不治。

院方發現死者臉部、頸部與雙臂多處瘀傷，傷勢明顯異常，立即通報警方，警方到場後將林男依現行犯逮捕，檢方偵辦時認定其犯後未即時將母親送醫，且供述前後不一，依殺人罪提起公訴。

台中地院審理期間，林男多次否認有殺人犯意，但自承生活費長期向母親「借用」，法官審酌，林男所涉為最輕本刑5年以上之重罪，且犯行造成不可回復之結果，並考量其對案情供述反覆、尚未坦承犯行，有逃亡及串證之虞，認有繼續羈押必要，裁定自3月1日起延長羈押2月。

