清潔車U型環斷裂害倒垃圾婦受傷 竹東公所允全力協助醫療理賠

竹東鎮公所公開說明清潔車意外，承諾全力協助醫療理賠。（擷取自竹東鎮公所臉書粉專）

新竹縣竹東鎮23日發生清潔車意外，引發熱烈討論。竹東鎮公所今天（26日）公開說明，經查，當時因春節期間垃圾量暴增，導致清潔車的車體與車後斗底部U型環，因壓縮頻率增加而突然斷裂，造成正在丟擲垃圾的婦人遭車後斗彈開、拋飛後仰，後腦著地顱內出血緊急送醫，後續醫療照護與保險理賠部分，公所會全力協助家屬處理。

竹東鎮公所說，這起意外發生於2月23日年後的第一天清運時間，清潔車下午4點許執行勤務，事發時車輛為靜止狀態，幾位民眾趨前丟擲垃圾，但車體與車後斗底部U型環因春節期間垃圾量暴增，導致壓縮頻率增加時突然斷裂。根據清潔車行車紀錄器影像顯示畫面，1名婦人被車後斗彈開撞擊身體拋飛後仰，後腦直接撞擊地面導致顱內出血。

請繼續往下閱讀...

竹東鎮公所說，現場第一時間將受傷婦人送醫處理，當下婦人在暈眩後清醒。事發後，鎮長郭遠彰與清潔隊員隨即前往醫院關心。婦人經加護病房觀察1日後，目前已轉至普通病房持續治療中，後續醫療照護與保險理賠部分，公所會全力協助家屬處理。

關於車輛部分，公所指出，涉事車輛都有依規定定期維護保養，相關結構檢修委託合格專業廠商辦理。部分底座與支撐結構需將車體撐起方能檢視，屬委外保養範圍。發生原因仍待進一步釐清。

公所並說，「現場並無爆裂物爆炸情形，但發出斷裂聲響，經檢視聲響為U型環斷裂所產生，車體並無超載，清潔隊員均有依標準作業程序操作垃圾車，並無證據顯示有超載垃圾或過量壓縮垃圾導致掛鉤斷裂之情事」。後續已全面啟動清潔車輛安全檢視作業，並加強保養查核與安全管理機制。

竹東鎮公所提醒民眾，倒垃圾時請與車輛保持適當安全距離，以確保自身安全，避免靠近車體機械結構範圍，同時也要求隊員多加留意並對行動不便的民眾給予協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法