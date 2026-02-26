為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「搶遙控器」手伸進內褲？色阿公猥褻7歲孫女二審仍判3年半

    2026/02/26 22:11 記者許國楨／台中報導
    台中色阿公猥褻7歲孫女，一、二審都判3年6月，仍可上訴。（資料照）

    台中色阿公猥褻7歲孫女，一、二審都判3年6月，仍可上訴。（資料照）

    台中1名阿公被控在住家客廳內，趁與年僅7歲孫女看電視時做出不當舉動，伸手進她內褲摸下體，媳婦下樓目擊後震驚不已崩潰報案，事件隨即曝光、進入司法程序，阿公全程否認犯行，辯稱與孫女搶遙控器遭誤會，但法院審理後未予採信，一審判刑3年6月，案經上訴，二審認定原判決無違誤，維持一審判決。

    事件發生於2023年10月9日傍晚，當時該名不肖阿公與7歲孫女在客廳看電視，期間出現不當肢體接觸，女童母親下樓時察覺異狀，立即將孩子帶離現場，並通知丈夫後報警處理。

    檢警介入調查，女童在司法程序中作出具體陳述，描述當時經過；母親亦證稱曾親眼目睹關鍵情節，事後情緒震驚，並第一時間告知家人；女童父親則表示，案發後父親曾向他談及相關情況，希望獲得家人原諒。

    審理期間，阿公否認不法，辯稱只是與孫女搶遙控器互動過程中產生誤會，並質疑家人之間長期關係不睦影響指控內容；不過法官比對女童與家屬證述，認為前後一致、細節具體，且無誣陷動機，相關情節亦相互印證。

    台中地院一審指出，被告身為直系尊親屬，理應保護未成年子孫，卻逾越倫理界線，對未滿14歲之人為強制猥褻行為，已侵害其身心發展；考量被告無前科，但犯後否認且未獲家屬諒解，量處有期徒刑3年6月。被告不服提起上訴，台中高分院二審審酌認事證明確、法律適用並無不當，因此駁回上訴，維持一審判決，全案仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    熱門推播