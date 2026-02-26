印尼華僑來台「洗錢」 拿一堆偽造50元硬弊衝銀行被活逮

警方查扣偽造50元硬幣677枚。（記者邱俊福翻攝）

38歲印尼華僑前天觀光入境，昨天持677枚50元偽造硬幣到台灣銀行松山分行換鈔，硬幣粗糙，也無防偽措施，行員當場識破報警。台北市警信義分局三張犁派出所員警到場逮捕，依違反妨害國幣懲治條例及行使偽造貨幣罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複詢後，向法院聲請羈押，擴大追查來源與共犯。

警方調查，印尼華僑Hendra Theng（鄭亨德）前天持印尼護照自香港入境，為14天觀光簽證，投宿台北市信義區飯店。他指稱，這些偽幣是在印尼以9折代價換購，入境來台主要是想購買喜歡的掌上型遊戲機。

警方認為鄭男供詞避重就輕，且身上查獲7萬多現金，不排除是兌換所得，深入調查中。

警方說，昨天上午9點左右，鄭男到銀行持677枚50元偽造硬幣要換鈔，約可換3萬3850元，行員一拿到發現，肉眼可見硬幣粗糙模糊、背後也無防偽措施供辨認，聲音較沉，當場識破，立即開立截留偽造變造新台幣通報單，向警方報案。

派出所派員到場逮捕鄭男，查扣偽造貨幣、兌換信條、已儲值的悠遊卡、手機、現金贓款新台幣7萬2000元等贓證物，詢後移送檢方偵辦，建請檢察官聲押，也報請檢察官指揮偵辦，持續擴大清查在台有無其他共犯，追查假幣流向。

上面為假幣，下面為真幣。（記者邱俊福翻攝）

