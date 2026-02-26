為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    印尼華僑來台「洗錢」 拿一堆偽造50元硬弊衝銀行被活逮

    2026/02/26 20:13 記者邱俊福／台北報導
    警方查扣偽造50元硬幣677枚。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣偽造50元硬幣677枚。（記者邱俊福翻攝）

    38歲印尼華僑前天觀光入境，昨天持677枚50元偽造硬幣到台灣銀行松山分行換鈔，硬幣粗糙，也無防偽措施，行員當場識破報警。台北市警信義分局三張犁派出所員警到場逮捕，依違反妨害國幣懲治條例及行使偽造貨幣罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複詢後，向法院聲請羈押，擴大追查來源與共犯。

    警方調查，印尼華僑Hendra Theng（鄭亨德）前天持印尼護照自香港入境，為14天觀光簽證，投宿台北市信義區飯店。他指稱，這些偽幣是在印尼以9折代價換購，入境來台主要是想購買喜歡的掌上型遊戲機。

    警方認為鄭男供詞避重就輕，且身上查獲7萬多現金，不排除是兌換所得，深入調查中。

    警方說，昨天上午9點左右，鄭男到銀行持677枚50元偽造硬幣要換鈔，約可換3萬3850元，行員一拿到發現，肉眼可見硬幣粗糙模糊、背後也無防偽措施供辨認，聲音較沉，當場識破，立即開立截留偽造變造新台幣通報單，向警方報案。

    派出所派員到場逮捕鄭男，查扣偽造貨幣、兌換信條、已儲值的悠遊卡、手機、現金贓款新台幣7萬2000元等贓證物，詢後移送檢方偵辦，建請檢察官聲押，也報請檢察官指揮偵辦，持續擴大清查在台有無其他共犯，追查假幣流向。

    上面為假幣，下面為真幣。（記者邱俊福翻攝）

    上面為假幣，下面為真幣。（記者邱俊福翻攝）

    上面為假幣，下面為真幣。（記者邱俊福翻攝）

    上面為假幣，下面為真幣。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播