為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台鹽綠能弊案調查官洩密重判2年 同事抱屈：他若離職是調查局損失

    2026/02/26 19:22 記者王俊忠／台南報導
    台南市調查處調查官林家齊涉洩密被一審重判2年、褫奪公權3年，有調查同僚為他抱屈，指若林為此案離職，會是調查局的損失。（資料照）

    台南市調查處調查官林家齊涉洩密被一審重判2年、褫奪公權3年，有調查同僚為他抱屈，指若林為此案離職，會是調查局的損失。（資料照）

    對於台南市調查處新營站調查官林家齊涉將自己發掘的台鹽綠能舞弊案，其中個資洩漏給台綠總經理女秘書、又輾轉外洩2人，今天台南地院重判林2年徒刑、且褫奪公權3年。有調查局同僚聞悉嘆道「怎判得這麼重？台綠弊案是林員發掘報進局裡的，相信林不至於會想把自己的案子搞砸，林一向辦案績效亮眼，大家有目共睹」，若林真的因此案離職，會是調查局的損失。

    有調查同僚表示，林家齊在調查局任職約13年，辦案能力與績效大家有目共睹，台綠弊案線索正是他發掘、報進給局裡立案調查，後來檢、調合力偵辦也起訴此案，讓台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌都接受司法審判。

    此外，林家齊也發掘出其他綠能弊案，同樣有起訴的案例。調查同僚說，這幾年來，林的辦案績效表現真的很亮眼，若不是為了這洩密案，林可能已獲升遷了！因為獨立辦案的體制，雖然身為同僚不了解林員調查台綠弊案的案情，但相信既然台綠案是林發掘出來的，怎麼會故意洩密、把自己的案子搞砸呢？「這應不至於才對」。

    對於官司的未來，同僚建議林員找律師多蒐集有利的事證，在情、理、法各層面上，爭取尋求上訴審的理解，以得到從輕發落的機會，不然若林真的為此案離開調查工作崗位，絕對會是調查局的損失。

    台南市調查處說明，林員目前是停職狀態，因有提出申訴，上級法務部把他的案子移送懲戒法院處理，加上此案一審判決尚未定讞，對林員職務上的處分，將由懲戒法院決定。

    相關新聞請見︰

    洩密台鹽綠能案資給總座女秘 台南調查官一審重判2年、褫奪公權3年

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播