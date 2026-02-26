鋌而走險賺快錢！幫領大麻「埋包」拿1萬9 越南移工重判3年

有跨國運毒集團利用在台移工進行運毒犯罪，阮姓越南籍移工因幫領大麻包裹，並「埋包」桃園山區，最後遭判刑3年。示意圖。（資料照）

跨國運毒集團利用在台移工進行犯罪！逃逸的越南籍移工阮長山，為了賺取1500萬越南盾（約1.9萬台幣）報酬，竟同意協助擔任領貨人頭，運輸自馬來西亞寄送來台的第二級毒品大麻包裹。全案經檢警監控並發動「控制下交付」，將毒品掉包，再由阮男領取並「埋包」，最後將其同夥一舉逮捕。彰化地院審理，依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，判處阮男有期徒刑3年，並於刑執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，2025年8月間，阮男（23歲）在臉書上接受友人的指示，接收來自馬來西亞的一批大麻包裹，然而過程早已被警方掌握。警方先在包裹入境後，將裡面的10包大麻全數替換成無毒品成分的植物，再讓阮男從桃園搭乘計程車前往彰化中央路郵局領取包裹。

判決書指出，阮男領取包裹後，先依指示帶回桃園住處，並於深夜將包裹以黑色塑膠袋重新包裝，棄置在門口雜物堆。隔日凌晨，阮男帶著包裹，搭乘由共犯友人駕駛的貨車，前往桃園虎頭山區某環保公園進行「埋包」（將毒品藏匿於特定地點，等買家付款後，才告知對方藏匿位置，讓買家自行取貨，大幅降低交易時被警方鎖定的風險）作業，不過全程都被警方監控錄影，當場人贓俱獲。

阮男坦承犯行，供稱是為了賺取約1500萬越南盾的報酬才會鋌而走險，開車共犯則可得5000元。

法官審理，阮男雖然運輸行為因遭掉包而未遂，但該批毒品若流入黑市，驗餘淨重高達4920.50公克，數量驚人，對社會危害潛在風險極大。考量其犯後態度及參與情節，依法減刑後判處有期徒刑3年，而因其為逃逸移工，法官認定其繼續留台有危害治安之虞，因此宣告刑期執行完畢後驅逐出境。

