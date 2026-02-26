為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2018年就開始？涉幫鍾文智護航簽到 北檢傳時任所長楊昕曄釐清

    2026/02/26 18:27 記者吳昇儒／台北報導
    檢察官今以證人身分傳喚楊昕曄到案釐清案情。（記者吳昇儒翻攝）

    檢察官今以證人身分傳喚楊昕曄到案釐清案情。（記者吳昇儒翻攝）

    曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，在判決確定後棄保潛逃出境。檢調追查發現，鍾於法院審理期間獲得交保，須前往北市福德街派出所報到，但當時3名前、後任副所長幫鍾文智護航。持續追查，認為時任所長的楊昕曄也有嫌疑，但因時隔久遠，該簽到簿已不見，台北地檢署今以證人身分傳喚楊員到案，協助釐清案情。

    北檢查出鍾文智得知要去福德街派出所報到時，透過友人結識當時在該派出所的副所長李俊良，利用屏東同鄉情誼套交情，李在調職後還介紹福德街派出所2名副所長古志銘、梁思強與鍾文智認識。鍾文智事後則常請李俊良等人幫他在派出所簽到，製造按時簽到的假象，才得以從容潛逃出境。

    檢調勾稽比對出相關資訊後，去年底傳喚3名副所長到案，並依貪污治罪條例、財產來源不明、偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見李俊良獲准；另古志銘、梁思強各以30萬元交保並限制出境出海。

    檢察官繼續向上溯源，發現早於2018年台北地院裁定鍾文智以5000萬元交保，每日上午9時至10時須向福德街派出所報到時，就已透過關係找上時任福德街派出所所長的楊昕曄，從雙方的對話紀錄發現，鍾文智請所長能否給他一些方便，當他有應酬時，簽到時間能否更彈性一點。

    但檢調想要調取當時的簽到簿時，竟然發現簽到簿竟然不見了，由於只有對話紀錄顯示鍾文智曾提出請求，但不知當時所長是否答應，因此今日先以證人身分傳喚楊昕曄到案釐清案情，訊後將他請回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播