2018年就開始？涉幫鍾文智護航簽到 北檢傳時任所長楊昕曄釐清

檢察官今以證人身分傳喚楊昕曄到案釐清案情。（記者吳昇儒翻攝）

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，在判決確定後棄保潛逃出境。檢調追查發現，鍾於法院審理期間獲得交保，須前往北市福德街派出所報到，但當時3名前、後任副所長幫鍾文智護航。持續追查，認為時任所長的楊昕曄也有嫌疑，但因時隔久遠，該簽到簿已不見，台北地檢署今以證人身分傳喚楊員到案，協助釐清案情。

北檢查出鍾文智得知要去福德街派出所報到時，透過友人結識當時在該派出所的副所長李俊良，利用屏東同鄉情誼套交情，李在調職後還介紹福德街派出所2名副所長古志銘、梁思強與鍾文智認識。鍾文智事後則常請李俊良等人幫他在派出所簽到，製造按時簽到的假象，才得以從容潛逃出境。

檢調勾稽比對出相關資訊後，去年底傳喚3名副所長到案，並依貪污治罪條例、財產來源不明、偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見李俊良獲准；另古志銘、梁思強各以30萬元交保並限制出境出海。

檢察官繼續向上溯源，發現早於2018年台北地院裁定鍾文智以5000萬元交保，每日上午9時至10時須向福德街派出所報到時，就已透過關係找上時任福德街派出所所長的楊昕曄，從雙方的對話紀錄發現，鍾文智請所長能否給他一些方便，當他有應酬時，簽到時間能否更彈性一點。

但檢調想要調取當時的簽到簿時，竟然發現簽到簿竟然不見了，由於只有對話紀錄顯示鍾文智曾提出請求，但不知當時所長是否答應，因此今日先以證人身分傳喚楊昕曄到案釐清案情，訊後將他請回。

