婦產科醫師蒐藏分享2TB兒少性影像 新北檢起訴求處重刑

新北地檢署今日偵結，依無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪，將羅姓婦產科醫師起訴，並向法院建請從重量刑。（記者吳昇儒攝）

台南警方偵辦謝姓男子涉犯兒少性影像案件時，揪出群組成員1名羅姓婦產科醫師，去年11月前往其診所搜索時，找出近2TB的兒少性影像，少部分竟有疑似看診時拍攝的女童、少女畫面。新北地檢署今日偵結，依無正當理由持有兒童或少年之性影像等罪，將羅起訴，並向法院建請從重量刑。

台南市警學甲分局揪出羅姓醫師後，報請新北地檢署婦幼保護專組鄭心慈檢察官指揮偵辦。去年11月6日警方持搜索票，前往羅男服務診所的值班室搜索，在其個人電腦主機內C槽發現800GB兒少性影像，D槽也有300GB，另於其隨身碟儲存870GB兒少性影像，合計近2TB。

請繼續往下閱讀...

偵辦當晚，檢察官認定羅男涉犯重罪，且有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，羅姓醫師於2016年間取得大量的兒少性影像，並於2016年至2018年11月間，取得多位少女、女童陰部照片並儲存；2020年間，則加入多個由不詳成員組成的兒童及少年性影像群組，這些群組名稱均與「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字相關，當中以傳送、分享兒少性影像為主。

羅男加入後，將組內成員傳送兒少性影像上傳至記事本，讓成員均得以記事本閱覽該兒少性影像，藉此散布。但看診拍攝的影片，無法確認是否為羅姓醫師偷拍。

檢察官偵訊後認為，羅男身為婦產科醫師，未能恪遵職業道德及尊重他人隱私，假借職務之便，嚴重影響兒童或少年身心健全發展；認定羅男涉犯散布兒童或少年為猥褻行為影片及無正當理由持有兒童或少年性影像等罪，依法提起公訴，並向法院予以從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法