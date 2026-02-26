觀光免簽來賣淫！應召網媒介外籍女金門性交易 台南主嫌求刑3年6月

金門檢警跨海到台南市偵破應召集團機房，查扣大量電腦、手機。（金門地檢署提供）

金門地檢署指揮金門刑大偵破一起外籍女子於民宿性交易案，並追出在台南與人合夥經營架設全國性色情應召集團網站「SUPSPA」的王姓男子，涉嫌在全國媒介假觀光、真賣淫的外籍女子從事性交易，全案日前偵結，將王男等11名嫌犯依妨害風化犯行提起公訴，並對獲利逾1200萬元的王男具體求刑3年6月。

檢方表示，縣警察局刑事警察大隊2025年4月10日查獲以觀光名義申請來台的外籍女子，在金門縣金寧鄉某民宿以3300元代價與男客從事性交易；檢察官陳岱君懷疑有集團媒介嫖客，從事性交易，指揮警方成立專案小組。

請繼續往下閱讀...

專案小組將民宿媒介、容留賣淫女子的曾男拘提到案，並向金門地方法院聲請羈押獲准，循線鎖定台南市的色情應召站機房；同年11月13日，金門地檢署主任檢察官葉子誠率金門刑大持搜索票直搗台南市某透天厝搜索，當場查獲王男的應召集團機房，查扣大量電腦、手機、現金18萬6070元等證物，並聲請王男羈押禁見獲准；又於11月20日在金門金寧鄉某住宅查獲2名外籍賣淫女子，查扣現金12萬8800元。

檢方表示，王男2022年3月間起至2025年11月13日查獲為止，與人經營應召網站「SUPSPA」，先後在台南設立3處辦公室，僱用「曼特」、「小砲」等包括2名未成年在內共10多名工作人員組成應召集團，將應召女照片、服務項目、費用刊於網站，與男客透過通訊軟體LINE、Telegram議定交易金額，再指派應召女辦事；每次交易價格2000元至1萬元以上不等，王男抽取500元至2500元費用。王男經營網站3年8個月，不法獲利1263萬9300元；其餘共犯獲利數萬元至數十萬元不等。

檢方指出，王男等11人所為觸犯刑法圖利媒介性交罪嫌；另外，對王及連嫌與2名同案少年共同實施犯罪，請法院依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑至2分之1。

地檢署主任檢察官葉子誠說，感謝台灣台南地方檢察署協同辦案，並對現今應召集團利用網路及通訊軟體攬客，媒介外籍人士觀光免簽入境從事非法性交易，犯行隱蔽且遍布全台的情形感到憂心。他說，此類「假觀光真賣淫」模式嚴重影響地區社會秩序與善良風俗，檢方將持續清查，從嚴究辦。

金門檢警查獲外籍女賣淫向上溯源，揪出王男在台南架設色情應召網站，利用外籍女子到台灣假觀光、真賣淫。（金門地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法