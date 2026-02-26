87名中階官警異動 台南市警局公布名單

南市警局發布87位中階警官人事異動。（記者楊金城攝）

台南市警察局今天（26日）公布第六序列2線3星偵查隊長、組長、股長、督察員、第七、第八序列2線2星警務員、2線1星巡官等職務異動，計有87位中階警官人事調整和陞任。

調整後2線3星新職人員為：市警局後勤科財產股股長王高邦、佳里分局防治組組長許炳元、佳里分局保安民防組組長黃文村、第一分局交通組組長劉智豪、第五分局行政組組長黃俊程、歸仁分局秘書室主任許振昌、第三分局保安民防組組長邱聰憲、第二分局督察組組長陳宏全、督察室督察員陳昭佑、善化分局勤指中心主任林俊甫、學甲分局行政組組長陳豐霈、局本部勤指中心警務正蘇啟文、訓練科警務正陳秀凰、法制室法制作業股股長李建村、後勤科裝備股股長沈敬慈、保防科社調股股長謝志隆、法制室警務正許家旻、督察室督察員賴信宏、督察室警務正黃昭諭。

刑大第一偵查隊長黃志賢、第二分局偵查隊長郭若萱、新化分局偵查隊長葉振煌、刑大第三偵查隊長張勝裕、白河分局偵查隊長劉政翰、刑大第五偵查隊長蔡志成、刑大經濟組組長賴杰賢、第六分局偵查隊長蔡鳴俊、第一分局偵查隊長林文祺、麻豆分局偵查隊長林仁英、刑大專員陳俊吉、刑大勤指中心主任蔡嘉獻、刑大第七偵查隊長吳尚謙、刑大專員柯政安。

歸仁分局督察組組長王南統、督察室督察員高銀泉、局本部秘書室機要股股長傅紹奕、犯罪預防科警務正姜志陽、督察室督察員陳榮坤、督察室督察員莊大成、保安科警務正吳建華、防治科警務正潘品如、防治科警務正陳威廷、民防管制中心警務正李榮城、後勤科警務正陳宜良。

第七序列2線2星警務員新職人員有：第三分局偵查隊副隊長林家賢、第六分局警務員黃祥賓、防治科警務員張簡維旭、民防管制中心警務員蔡坤益、局本部秘書室警務員張家鳴、第三分局警務員張閔富、分局偵查隊副隊長楊智傑、局本部秘書室警務員許家豪、交大警務員吳宜珊、防治科警務員陳佳玉、歸仁分局歸仁所長陳侑頡、第一分局警務員翁偉倫、玉井分局警務員楊嵩璟、永康分局大橋所長陳俞宏、永康分局鹽行所長林璟翔、局本部勤指中心警務員吳博欽、局本部秘書室警務員顏嘉佑、新營分局偵查隊副隊長陳俊宏。

第八序列2線2星警務員新職人員有：第一分局東門所長林海平、第一分局德高所長梁久旭、第五分局警務員洪偉翔、白河分局警務員彭東浤、刑大第三偵查隊副隊長王鐘民、刑大警務員徐千惠、永康分局永康所長黃子軒、新營分局警務員李明勇、新營分局警務員林宛津、保安科警務員莊東霖、第一分局文化所長楊力行、新營分局警務員高煥清、主任秘書室警務員林甫、保安科警務員何佩怡、新營分局中山路派出所所長葉立凱、犯罪預防科警務員連瑋鑫、歸仁分局文賢所長蔡易勳、第四分局華平所長王俊權、後勤科警務員黃嘉男、永康分局復興所長歐存峰。

2線1星巡官新職有：歸仁分局太廟所長林昱瑞、第五分局實踐所長徐榮隆、白河分局白河所長劉韋宏、第一分局府東所長林嘉源、歸仁分局媽廟所長林國平。

