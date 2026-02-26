為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    87名中階官警異動 台南市警局公布名單

    2026/02/26 17:26 記者楊金城／台南報導
    南市警局發布87位中階警官人事異動。（記者楊金城攝）

    南市警局發布87位中階警官人事異動。（記者楊金城攝）

    台南市警察局今天（26日）公布第六序列2線3星偵查隊長、組長、股長、督察員、第七、第八序列2線2星警務員、2線1星巡官等職務異動，計有87位中階警官人事調整和陞任。

    調整後2線3星新職人員為：市警局後勤科財產股股長王高邦、佳里分局防治組組長許炳元、佳里分局保安民防組組長黃文村、第一分局交通組組長劉智豪、第五分局行政組組長黃俊程、歸仁分局秘書室主任許振昌、第三分局保安民防組組長邱聰憲、第二分局督察組組長陳宏全、督察室督察員陳昭佑、善化分局勤指中心主任林俊甫、學甲分局行政組組長陳豐霈、局本部勤指中心警務正蘇啟文、訓練科警務正陳秀凰、法制室法制作業股股長李建村、後勤科裝備股股長沈敬慈、保防科社調股股長謝志隆、法制室警務正許家旻、督察室督察員賴信宏、督察室警務正黃昭諭。

    刑大第一偵查隊長黃志賢、第二分局偵查隊長郭若萱、新化分局偵查隊長葉振煌、刑大第三偵查隊長張勝裕、白河分局偵查隊長劉政翰、刑大第五偵查隊長蔡志成、刑大經濟組組長賴杰賢、第六分局偵查隊長蔡鳴俊、第一分局偵查隊長林文祺、麻豆分局偵查隊長林仁英、刑大專員陳俊吉、刑大勤指中心主任蔡嘉獻、刑大第七偵查隊長吳尚謙、刑大專員柯政安。

    歸仁分局督察組組長王南統、督察室督察員高銀泉、局本部秘書室機要股股長傅紹奕、犯罪預防科警務正姜志陽、督察室督察員陳榮坤、督察室督察員莊大成、保安科警務正吳建華、防治科警務正潘品如、防治科警務正陳威廷、民防管制中心警務正李榮城、後勤科警務正陳宜良。

    第七序列2線2星警務員新職人員有：第三分局偵查隊副隊長林家賢、第六分局警務員黃祥賓、防治科警務員張簡維旭、民防管制中心警務員蔡坤益、局本部秘書室警務員張家鳴、第三分局警務員張閔富、分局偵查隊副隊長楊智傑、局本部秘書室警務員許家豪、交大警務員吳宜珊、防治科警務員陳佳玉、歸仁分局歸仁所長陳侑頡、第一分局警務員翁偉倫、玉井分局警務員楊嵩璟、永康分局大橋所長陳俞宏、永康分局鹽行所長林璟翔、局本部勤指中心警務員吳博欽、局本部秘書室警務員顏嘉佑、新營分局偵查隊副隊長陳俊宏。

    第八序列2線2星警務員新職人員有：第一分局東門所長林海平、第一分局德高所長梁久旭、第五分局警務員洪偉翔、白河分局警務員彭東浤、刑大第三偵查隊副隊長王鐘民、刑大警務員徐千惠、永康分局永康所長黃子軒、新營分局警務員李明勇、新營分局警務員林宛津、保安科警務員莊東霖、第一分局文化所長楊力行、新營分局警務員高煥清、主任秘書室警務員林甫、保安科警務員何佩怡、新營分局中山路派出所所長葉立凱、犯罪預防科警務員連瑋鑫、歸仁分局文賢所長蔡易勳、第四分局華平所長王俊權、後勤科警務員黃嘉男、永康分局復興所長歐存峰。

    2線1星巡官新職有：歸仁分局太廟所長林昱瑞、第五分局實踐所長徐榮隆、白河分局白河所長劉韋宏、第一分局府東所長林嘉源、歸仁分局媽廟所長林國平。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播