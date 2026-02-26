為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    噁！桃園婦產科醫生被控偷拍少女私處 還加入多個蘿莉控群組！

    2026/02/26 19:37 即時新聞／綜合報導
    桃園某間知名連鎖婦產科的醫生，近日被查出問診時偷拍女童和少女病患的私密照。示意圖。（圖取自Pexels）

    桃園某知名連鎖婦產科的醫生，近日被查出問診時偷拍女童和少女病患的私密照，還參加多個「蘿莉控」群組分享並收藏大量兒少性影像。檢方認為該名狼醫犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

    綜合媒體報導，台南警方偵辦另外一起持有兒少性影像相關案件時，循線查到桃園某間連鎖婦產科診所的羅姓醫生，不但私藏兒少性影像，還利用醫師職務之便，偷拍許多女童和少女患者的私密照，報請新北地檢署偵辦。

    檢警經搜索羅姓醫師辦公室、私人電腦等，確認他是在2020年間加入多個有「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等關鍵字的LINE群組，並在裡頭分享兒少性影像，還收藏超過2TB的未成年影片。

    除此之外，他在2016年至2018年在醫院代訓期間，利用看診接觸病患機會，不當取得大量女童及少女私密處照片，由於絕大多數沒有露臉，難以辨認身分，但初估有至少上百名未成年被害者。

    檢方認為，身為婦產科醫師的羅男，未恪遵職業道德及尊重他人隱私，假藉職務之便逞個人私慾，使兒少遭受不當性剝削，建請法院從重量刑。

