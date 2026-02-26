淨化選風、阻絕境外勢力 調查局九合一選舉查察啟動

調查局長陳白立主持九合一選舉查察擴大工作會報。（記者劉詠韻翻攝）

115年度九合一選舉即將起跑，面對日益複雜的資安威脅與境外勢力滲透，法務部調查局今正式啟動選舉查察工作。局長陳白立於工作會報中明確指示，調查局將以專業、公正與中立為最高原則，除嚴查傳統賄選與暴力案件，亦將針對AI偽冒訊息、跨境資金非法介選等新型犯罪手段展開嚴密偵蒐，進而確保選舉公平、透明且不受外力干擾。

調查局指出，因應國內外情勢日益複雜，九合一選舉查察工作將聚焦四大重點，包括第一，嚴查賄選、暴力及賭盤，全面淨化選風，積極蒐報賄選、暴力脅迫及地下賭盤等情資，從中發掘妨害選舉案件嚴查速辦，確保選舉公正性。

其次，阻絕境外敵對勢力介入，維護公民憲法權利。加強情資整合與資金查核，嚴密防範境外敵對勢力透過任何形式之物資、不正利益或資金援助、地下匯兌、遠端遙控等滲透手段干擾選舉。

第三，精進科技偵查，防制假訊息干擾。調查局將針對企圖影響選民認知的AI技術及惡意假訊息等認知作戰威脅，採取即時溯源、速查嚴辦原則，阻斷流傳，維護選舉過程平穩進行。

第四，調查局將強化橫向聯繫，發揮統合戰力，強化資訊共享與案件協處，發揮統合戰力。各調查處站密切與各地檢署及友軍單位深化互動，共築嚴密之選舉安全防護網。

調查局強調，作為國家執法機關，其核心價值在於專業與公正。同仁執行選舉查察時，須依法取證、兼顧程序正義與人權保障，恪守行政中立，避免涉入地方派系或政黨紛爭，對任何不法行為，不論黨派或身分，均積極偵辦，確保選舉查察專案不受外力干擾，維護司法威信。

