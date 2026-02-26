洩密台鹽綠能案資給總座女秘 台南調查官一審重判2年、褫奪公權3年

台南市調查處調查官林家齊重判2年徒刑、褫奪公權3年。（記者王俊忠攝）

調查局台南市調查處新營站1名調查官林家齊以該局內部系統查詢台鹽綠能公司交易關係人個資、財務交易等資料，存在隨身碟。林把此隨身碟拿給台綠總經理黃姓女秘書觀看、複製儲存；台綠總經理另名陳姓男秘書從黃女筆電看到相關資料拍下照片、提供郭姓友人翻拍存檔。台南地院今以林家齊身為調查官竟犯此案、依犯個資法重判他2年徒刑、褫奪公權3年。

出庭聽判的林家齊對遭重判、走出法庭外揮手表明不願多說什麼，但點頭表示應該會提起上訴。

至於同案黃女、陳男與郭男3名被告，分別被依違反個資法判處5月、4月、4月徒刑，均得易科罰金，合議庭也分別諭知緩刑及須繳公益金給國庫的處分。

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓於2025年7月指揮調查局中部地區機動工作站偵辦此案，7月中旬，男調查官林家齊被收押停職，檢方於去年9月間起訴，林家齊被移審後獲台南地院裁定10萬元交保。

南檢起訴指出，林家齊因調查台鹽綠能公司相關不法案件，從2024年3月間起以調查局內部系統查詢台綠公司及交易關係人（包含國民身分證統一編號、親等、大額交易紀錄等個人身分及財務金融資料），並以WORD檔或EXCEL檔儲存於隨身碟。

林家齊竟於同年5月將此存有偵查秘密的隨身碟提供給台綠總經理的黃姓女秘書，任由黃女觀看及複製隨身碟內的偵查秘密，黃女把隨身碟內的台綠公司及交易關係人個資與財務金融等資料，儲存在台綠公司配發的筆記型電腦內。

台綠總經理另名陳姓男秘書於2024年5月下旬，因與黃女共用這部筆電緣故，看見上述台綠及交易關係人的個人身分與財務金融資料，陳男以手機拍攝數張照片存檔，並於同年5月29日前往郭姓友人住處，把手機拍下的照片檔提供給郭男觀看，郭男也拿自己手機再行翻拍存檔，涉非法蒐集或利用個人資料，損害他人個資隱私的利益。

檢方表示，林家齊涉刑法公務員洩漏國防以外秘密罪與個資法中公務機關非法利用個資罪嫌；黃女與陳男、郭男3人分別涉嫌個資法中非公務機關非法蒐集、處理或利用他人個資等罪嫌。

