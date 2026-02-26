嘉市發表「防詐秘笈」 宣導短片真實又震撼

嘉義市警察局今發表「防詐秘笈」手冊，圖文並茂解析詐騙手法、防止民眾遭詐。（圖由嘉義市警察局提供）

詐騙集團手法日新月異，嘉義市政府警察局今與元大人壽保險股份有限公司跨界發表「防詐秘笈」手冊，同時首播宣導短片「被害人的告白」，透過被害人現身說法花399元買兒童旅行箱遭詐1485萬元過程，充滿辛酸血淚，真實又震撼。

今發表會在嘉義市鈺通大飯店舉辦，嘉義市副市長林瑞彥、嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、市警局長陳明志、元大人壽副總經理蔡瓔琪、插畫家莊信棠等人出席，共同為防詐手冊舉行「開頁儀式」，展現公部門、企業、藝文界全員打詐氣勢。

今活動現場首播嘉檢指導、市警局製作的紀錄短片，由被害民眾現身說法在臉書網購特價399元兒童行李箱，一步步走進詐騙集團設下圈套，5次面交、遭詐金額達1485萬元，幸好家人包容與支持，讓他勇敢站出來避免更多人遭詐。

蔡宗熙表示，司法機關將持續嚴厲掃蕩詐欺集團，不讓民眾流淚。

陳明志表示，嘉市從2024年每月平均財損金額1.25億元，逐步下降，去年已降到每月平均8080萬元，今年元月更降至5214萬元，警局持續深化公私協力與分齡分眾宣導，同時積極查緝，至去年破獲詐團58件、496人，查扣不法所得6435萬元，誓言守護市民血汗錢。

林瑞彥表示，感謝元大人壽保險公司善盡社會企業責任，與市府團隊一起努力，「防詐秘笈：10個常見案例破解」手冊圖文並茂解析10大詐騙手法，還有首創「黃金24小時搶救行動」指引，完善從「識詐」、「阻詐」到「懲詐」的完整防護網，希望市民善用這本防詐秘笈手冊，做自己財產的主人。

今發表會透過戲劇方式，向民眾宣導防止詐騙。（圖由嘉義市警察局提供）

