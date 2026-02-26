醫美診所槍擊案黑幫4嫌擁大批刀械 槍手女友恐知情一同落網

警方逮捕林姓槍手的同夥時，查扣大批刀械。（記者王冠仁攝）

台北市警方偵辦發生於大年初五的醫美診所槍擊案，除了在今天凌晨1時許於阿里山民宿逮到林姓槍手，也陸續逮捕其父親、陳姓女友，以及曾在案發前後跟他接頭碰面的同夥，總計7人。警方查出，林自己本身是明仁會成員，其餘6名共犯中有3人也是黑幫成員，他們落網時更被警方查出持有大批刀械，似乎隨時準備要進行械鬥。

警方說，林姓槍手落網時，身上除了有2萬7000元現金、入住旅館使用的他人證件、1把彈簧刀，還有多件變裝衣物。林落網後對於犯案動機避重就輕，不願詳細交代，甚至連丟棄槍枝的地點也含糊帶過。

槍擊案發生後，警方調閱超過5000支監視器畫面，勾勒出林姓槍手相關足跡。警方發現他在案發前，曾於雙北地區跟彭姓、吳姓與林姓同夥碰面，也曾跟父親通聯，犯案後則於台中跟石姓同夥接頭。

專案小組逐一逮捕這些同夥，在彭嫌住處查扣開山刀、西瓜刀等刀械34把，以及46顆空包彈；警方逮捕吳姓同夥、林姓同夥時，也先後查到5把刀械。至於林姓槍手犯案後曾經跟石姓同夥碰面，石落網時警方也在其住處查到大麻1包、大麻煙彈49顆等物品。

據了解，由於林原本跟陳姓女友在台北市大同區同居，他在大年初二與女友「告別」後於初五犯案，警方不排除陳姓女友可能也知情，因此循線逮到陳女並查扣其手機，正設法從陳女手機中尋找蛛絲馬跡，拼湊出案情全貌。

警方逮到林姓槍手。（記者王冠仁翻攝）

