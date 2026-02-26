詐團架基地台發送釣魚簡訊 NCC開罰400萬「這原因」遭撤銷

攔截民眾手機號碼，發送釣魚簡訊示意圖。（美聯社檔案照）

郭姓男子架設非法基地台，攔截民眾手機號碼發送釣魚簡訊，刑事局電信偵查大隊逮捕郭男，依詐欺罪嫌送辦，並函請國家通訊傳播委員會（NCC）調查，NCC依違反電信管理法裁罰400萬元；郭提起行政訴訟，高等行政法院認為郭已被移送法辦，因「一行為不二罰」，NCC裁罰違反刑罰優先原則，撤銷400萬元罰單。NCC上訴，最高行政法院駁回上訴確定。

最高行政法院今下午說明，「行為數的判斷」在刑事與行政處罰領域過去皆具爭議，本案爭點在於是否屬於「一行為同時觸犯刑事與行政規定」。合議庭認為，裁罰所指違章事實，已屬檢察官起訴及追加起訴犯罪事實之一部分，應依《行政罰法》第26條適用刑事優先原則，在刑事程序尚未終局確定前，行政機關不得逕行裁罰，因而駁回上訴。

最高行政法院指出，依憲法第80條，法官應依法獨立審判，合議庭基於法律專業所為之判斷，屬審判核心事項，判決內容可受公評，惟籲請社會尊重司法獨立。

判決指出，郭男在台北捷運中山站前架設非法基地台，偽冒電信業者行動網路識別碼，發送釣魚簡訊，於2022年11月18日被刑事局電信偵查大隊查獲，並函請NCC調查，NCC查證後認定，其未經核配擅自使用無線電頻率，且干擾合法頻段，依電信管理法裁罰300萬元，並因未配合說明設備來源加重100萬元，共裁罰400萬元。

檢方查出，郭男自2023年9月起加入詐騙組織，負責架設偽基站發送假繳費簡訊，誘使民眾輸入信用卡資料，再由集團成員綁定行動支付盜刷，有22位民眾因而受害，台南高分院去年9月判處郭男2年8月徒刑。

郭男主張「一行為不二罰」，強調自己犯刑法加重詐欺得利罪、電信管理法，屬「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」，NCC的裁罰違反行政罰法，應撤銷。

高等行政法院認為，郭男架設非法基地台並發送釣魚簡訊的行為已被判刑，屬法律上的「一行為」。依《行政罰法》規定，一行為同時觸犯刑事及行政規定時，原則上應優先由刑事程序處理，待刑事程序終結後，行政機關始得視情況裁罰。

高等行政法院認定，NCC在刑事案件尚未確定前即逕行裁罰，違反刑事優先及一行為不二罰原則，因此原處分應予撤銷。

最高行政法院合議庭審理後判定，原審撤銷裁罰並無違誤，駁回NCC上訴，全案確定。

