為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    落實陽光法案！ 基隆地院辦理財產申報抽籤 18人抽2人實質審查

    2026/02/26 15:58 記者林嘉東／基隆報導
    基隆地方法院昨辦理「114年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由院長李麗珠從18位申報人中抽出2人進行實質審查，其中1人將進一步辦理前後年度財產比對。（記者林嘉東翻攝）

    基隆地方法院昨辦理「114年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由院長李麗珠從18位申報人中抽出2人進行實質審查，其中1人將進一步辦理前後年度財產比對。（記者林嘉東翻攝）

    為提升社會大眾對政府清廉形象的信心，基隆地方法院辦理「114年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業。由院長李麗珠親自主持，在多位主管與同仁的見證下，以公平、公正、公開方式完成抽籤。本次共從18位申報人中抽出2人進行實質審查，其中1人將進一步辦理前後年度財產比對。

    依法務部函示，114年度公開抽籤實質審查比例定為10%（採無條件進位取整數）。基隆地院本次共有18位申報義務人，李麗珠到場抽出2名中籤人員。這2名人員後續將由政風室透過法務部「公職人員財產申報系統」，進行詳細的財產資料查調與實質審核。

    李麗珠指出，法務部近年大力推廣「財產資料授權介接服務」，申報人可透過授權系統自動取得定期的財產資料。這項措施不僅減輕了公職人員自行查調各項資產（如不動產、存款、有價證券等）的負擔，更能大幅提高申報的精確性。在政風室的積極推動下，基隆地院114年度的財產定期申報授權比例已達到100%。

    基隆地院政風室主任丁郡楷則強調，「公職人員財產申報法」是陽光法案的核心之一，要求公職人員誠實申報，是為了防止不當金流與貪腐行為。透過每年的抽籤審查與科技輔助申報，期望能達成「申報零錯誤、行政零裁罰」的目標，讓司法機關的廉潔度禁得起社會大眾檢視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播