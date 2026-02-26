落實陽光法案！ 基隆地院辦理財產申報抽籤 18人抽2人實質審查

基隆地方法院昨辦理「114年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由院長李麗珠從18位申報人中抽出2人進行實質審查，其中1人將進一步辦理前後年度財產比對。（記者林嘉東翻攝）

為提升社會大眾對政府清廉形象的信心，基隆地方法院辦理「114年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業。由院長李麗珠親自主持，在多位主管與同仁的見證下，以公平、公正、公開方式完成抽籤。本次共從18位申報人中抽出2人進行實質審查，其中1人將進一步辦理前後年度財產比對。

依法務部函示，114年度公開抽籤實質審查比例定為10%（採無條件進位取整數）。基隆地院本次共有18位申報義務人，李麗珠到場抽出2名中籤人員。這2名人員後續將由政風室透過法務部「公職人員財產申報系統」，進行詳細的財產資料查調與實質審核。

李麗珠指出，法務部近年大力推廣「財產資料授權介接服務」，申報人可透過授權系統自動取得定期的財產資料。這項措施不僅減輕了公職人員自行查調各項資產（如不動產、存款、有價證券等）的負擔，更能大幅提高申報的精確性。在政風室的積極推動下，基隆地院114年度的財產定期申報授權比例已達到100%。

基隆地院政風室主任丁郡楷則強調，「公職人員財產申報法」是陽光法案的核心之一，要求公職人員誠實申報，是為了防止不當金流與貪腐行為。透過每年的抽籤審查與科技輔助申報，期望能達成「申報零錯誤、行政零裁罰」的目標，讓司法機關的廉潔度禁得起社會大眾檢視。

