剴剴案社工陳尚潔辯論哭稱：我被劉彩萱騙了

台北地院26日審理男童凱剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔，庭訊中午結束，陳尚潔在法警及友人陪同下步出法院。（記者羅沛德攝）

台北市保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年底凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，二審各被重判無期與18年徒刑；涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔也被檢方另案依過失致死罪起訴，台北地院今開庭辯論，陳尚潔在最後陳述時語帶哭腔連說十餘分鐘，「有時候覺得自己像在做神的工作」，強調自己被劉彩萱刻意營造的愛小孩、不認同體罰的專業保母形象所騙，她事後得知劉的真面目也感到很憤怒，她也懇求耶穌照顧在天上的剴剴，且她不是主責社工，她從事出養社工的工作目的並非監督保母，請求法官判她無罪。

全案今日辯論終結，定4月16日宣判。公訴檢察官認為，從訪視親眼所見或剴剴生活照的明顯變化，陳尚潔當時都足以發現剴剴的疑遭保母凌虐，陳尚潔卻未予查證，盲目相信劉彩萱的說詞，案發後還造假訪視文書紀錄，淡化過失、推諉卸責，建請法官從重量刑；剴剴外婆的告訴代理人也認為陳尚潔的過失使剴剴完全喪失救援管道，陳女犯後毫無悔意，請求合議庭從重量刑。

請繼續往下閱讀...

陳尚潔在最後陳述時表示，她是有宗教信仰的人，從事社工工作6年來，覺得社工像是在做神的工作，和在第一線服務人群的醫護、警消一樣，面對很多沈重的生命，都是相當困難的，社工工作無法靠一個人做到，她一直非常盡心盡力做好這份工作，這不僅是工作，也是上帝托付的使命。

陳尚潔指出，發生剴剴這樣的悲劇，不只大家不能接受，連她自己也感到憤怒，大家會困惑兒虐不是很明顯嗎？她也一直在自我懷疑，「如果當初我做了什麼，是不是就能改變什麼？」，但她沉澱思考後覺得，就像醫護人員，在手術房執行手術也有風險，大家當然都希望過程順利，但也是會有不如人意的情況；家屬和網友也許會責備「應該怎麼做才對、法律怎麼規定」，但過程中有許多專業細節，是外界所不知。

她說，此案使社會討論社工工作，但對她而言有很多面向可討論，可能要留意到某些風險，但當保母對社工呈現很多「正向因素」，使自身看起來像是正向照顧者，加上過去沒有不良狀況通報、藥物濫用等紀錄，對談中呈現愛小孩、專業、反對體罰等理念，這都成為她評估的因素，她的工作目的並非監督保母的角色，而劉彩萱更是刻意欺瞞所有人，這是當初她始料未及的狀況。

劉彩萱再次提及自己的宗教信仰，說她是因信仰而沒有選擇台大法律系，而是讀台大社工系，「好命的孩子應該付出更多，將神的愛分享給更多人」，她一直以來都希望對社會有些貢獻：出社會後擔任出養社工，是因她覺得「收出養制度很美」，能夠幫助小孩找到永遠的家，她抱著美好的憧憬踏進這領域，但現實卻不是童話故事，工作越久就發現越困難。

她說，出收養不是登記完成就結束，而只是開始，被出養的小孩很辛苦，須和熟悉的原照顧者分離，常要擔心是否「被喜歡、被想要」，期盼能被新父母喜愛，擔心做錯事會「被不要」，以往也發生過出養父母還沒準備好、遭遇困難而被迫終止，也會使小孩、社工感到很受傷，小孩長大後還要持續面對「我是誰」課題。

陳尚潔說，出養社工的工作目的，是陪伴小孩面對這些歷程，過去6年來，她服務過的小孩她都放在心上，還製作小書給予祝福，強調她對於剴剴也是持同樣的態度。

認真擔任社工、對本案感到憤怒，懇求耶穌照顧在天上的剴剴，她更開地圖砲，批劉女與警察、檢察官欺騙她、媒體追殺她，令她覺得生命與自由受到威脅，希望往後沒有任何社工，受到跟她一樣的遭遇。

陳女的律師團主張，案發時的出養前安置情形，呈現出公權力空白、社會安全網斷裂缺口，制度性的漏洞，不應由非主責社工的陳女當犧牲品，歸責由她獨自承擔責任，請求判處無罪。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法