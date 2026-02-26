為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    醫美診所槍擊犯嫌超狡猾 5天內逃亡700公里還變裝9次

    2026/02/26 15:30 記者王冠仁／台北報導
    林嫌多次便裝想躲避警方追捕。（記者王冠仁翻攝）

    台北市刑警大隊在今天宣布偵破發生於大年初五的醫美診所槍擊案，警方今天凌晨1時許，於阿里山一間民宿逮到竹聯幫明仁會23歲林姓槍手。警方說，林嫌相當狡猾，他犯案後到落網這5天內，總共逃亡700多公里，還先後變裝9次；警方為了追捕他，不僅調閱超過5千支監視器畫面，還交叉分析比對超過3千筆影像、通訊等數據，最終順利逮到人。

    據了解，林原本跟陳姓女友在台北市大同區同居，他在大年初二與女友「告別」後，先是去了一趟台中，初三當天回到永和入住一間旅館，初四則跑到士林另間旅館投宿，隨後在初五當天犯案。

    林犯案當天離開旅館時，原本穿著白衣黑褲但中途變裝，犯案後更是連續變裝9次。林相當謹慎，外出時一定戴著帽子與口罩，變裝後的衣服也四處棄置再買入新服飾，而且每天更換落腳地點，入住旅館時更是拿他人證件來登記。

    林為避免留下數位足跡，逃亡期間的花費都用現金，連身上的手機都是別人名下的「工作機」。他逃亡期間大多依靠計程車移動，他為避免攔計程車在路邊被監視器拍到，或是用叫車軟體會有數位足跡，大多跑去超商操作多媒體機叫計程車，較為長程的路途則是搭乘台鐵列車。

    警方為了追捕林，投入大量警力調閱超過5千支監視器畫面，勾勒出他犯案前後的來去向動線。警方不僅在今天凌晨逮到他，也先後逮捕他的女友與接應同夥，在他們7人身上共查扣21萬餘元、起獲西瓜刀、開山刀、折疊刀等刀械30餘把、空包彈46發、大麻菸草1包、大麻煙彈49顆等。

    警方研判，林嫌尚屬年輕，但逃亡方式與變裝手段相當狡詐，而且林應無力籌措長期逃亡花費與資源，警方研判幕後一定有高人指點，正全力深入幕後指使者。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方逮到林嫌。（記者王冠仁翻攝）

