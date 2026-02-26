為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    竹聯幫大哥懷疑被藥腳出賣 押人持鐵鎚狂毆打斷雙腿勒贖50萬

    2026/02/26 15:31 記者邱俊福／台北報導
    竹聯幫弘仁會北山聯盟大哥陳玓志，去年底因懷疑遭2藥腳出賣，分別夥同幫眾將2人擄走施暴凌虐，遭警方逮捕。（記者邱俊福翻攝）

    竹聯幫弘仁會北山聯盟大哥陳玓志，去年底因懷疑遭2藥腳出賣，分別夥同幫眾將2人擄走施暴凌虐，其中1名被害人被持槍強押到新北市淡水區三芝山區一間宮廟前鐵皮屋，遭以鐵鎚、棍棒瘋狂毆打，致雙腿骨折、門牙斷裂，手段兇殘，並拘禁長達10小時之久，最後交付贖金50多萬元才得以獲釋。刑事警察局偵四大隊第一隊據報追查，先後逮捕陳男與旗下幫眾等9人送辦，當中陳男與連、黃2幫眾遭聲押獲准。

    警方表示，38歲陳男為混跡淡水、北投地區的北山聯盟大哥，去年10月間遭警方查獲持有依托咪酯煙彈，懷疑是楊姓藥腳供出毒品來源，導致他被警方逮捕，12月7日便夥同幫眾前往楊男位於淡水住處，持槍將其強押上車，帶到三芝山區的一間宮廟前鐵皮屋內施暴。

    陳男與幫眾分持鐵鎚、棍棒瘋狂毆打楊男，導致其雙腿骨折、門牙斷裂，監禁長達10小時，之後陳男派幫眾向楊男女友要求交付約30萬的黃金首飾與20萬元現金，才將傷痕累累的楊男釋放。

    另有一名楊男藥腳，也遭陳男懷疑「密報」警方，導致旗下幫眾遭查獲毒品，以及跟其女友走太近，心生不滿，12月6日與10日，先後將楊男押往友人住處，持手指虎、棍棒毆打致頭部撕裂傷，所幸陳男欲將楊男押上車帶往另處時，楊男乘隙逃脫報警。

    刑事局據報後與北市、新北市警察局共組專案小組，去年12月23日先逮捕陳男到案，本月5日再兵分多路逮捕陳男旗下連姓等幫眾8人到案，並破獲一處毒品分裝廠，共查獲鎮暴槍、辣椒槍、刀械、棍棒、鐵鍊，以及海洛因、安非他命、依托咪酯分裝場相關器具及成品煙彈等，訊後依組織犯罪、毒品、擄人勒贖、傷害、妨害自由等罪嫌，移送檢方偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲鎮暴槍、辣椒槍、刀械、棍棒、鐵鍊等贓證物。（記者邱俊福攝）

    陳男的幫眾要將頭部遭虐受傷的楊姓被害人帶往他處拘禁。（記者邱俊福翻攝）

