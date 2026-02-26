濟公的酒也敢偷！霧峰男裝虔誠抱走2罈高粱 不演了偷機車落跑

男子到宮廟偷濟公師父的高粱酒，最後還偷工作人員的機車落跑。（民眾提供）

台中霧峰一間供奉濟公師父的宮廟，大年初六上演荒唐竊案！1名中年男子清晨現身，先是雙手合十向神明參拜，趁人不注意抱走2罈各5公升的金門高粱與1瓶洋酒，更誇張的是，他一天內連來3次，從計程車到白牌車輪番上陣，宛如踩點「大搬家」，最後乾脆不演了，當場騎走廟方人員的機車逃逸。

轄區分局今天表示，警方是在22日晚間6時許接獲報案，指霧峰區某宮廟發生高粱酒與機車失竊案，已擴大調閱監視器並鎖定特定對象全力追緝中。警方呼籲，民眾停放機車務必熄火並拔除鑰匙，避免給宵小可乘之機；對於竊盜案件將積極偵辦，絕不寬貸。

經查，22日清晨5時許，男子悄悄潛入殿內，鎖定信眾準備供奉給濟公師父的高粱酒，得手後迅速離去，沒想到上午7時多，他又搭計程車折返，疑似打算再下手，卻見香客眾多只好作罷，還在廟門口裝模作樣虔誠參拜，甚至與住持寒暄，企圖取信眾人。

到了傍晚5時許，他第三度現身，改搭白牌車前來，形跡可疑早被監視器鎖定，廟方人員準備上前攔查，他嘴上喊著「不是我！」卻乘隙騎走一旁未拔鑰匙的工作人員機車，沿著山路往山區逃逸。

廟方表示，這些酒都是信眾心意，專程供奉濟公師父，沒想到竟有人連神明的供品都敢偷，還假扮信眾燒香拜拜，實在離譜。

警方已鎖定特定對象全力追緝中。（民眾提供）

