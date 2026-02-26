千件逾期未起訴！兒少性侵追訴權釋憲案 憲法法庭3/2開說明會

憲法法庭3月2日將召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會。（記者楊心慧攝）

憲法法庭3月2日將召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，該案檢視民國95年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲，尤其對許多遭受兒少性侵的倖存者而言，需歷經多年心理重建才有能力發聲，卻早已逾越短暫的法律時效，近19年來已有1040件性侵案件因追訴時效屆滿而未獲起訴，因此該釋憲備受外界關注，當天除當事人或關係人到庭說明外，也將有專家學者、機關或團體提供相關意見。

憲法法庭編號「112年度憲民字第384號」，核心在於檢視民國95年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲。據法務部統計，近19年已有1040件性侵案件因追訴時效屆滿而未獲起訴，許多被害人因錯過短暫的法律時效，導致無法提告，加害人至今仍未受到司法追責。

一名女子指控於1999年暑假期間，未成年時遭堂哥性侵，成年後提告卻因超過追訴權時效，檢方以逾期為由處分不起訴。她聲請再議及交付審判均遭駁回，2023年4月透過律師聲請釋憲，質疑刑法第80條追訴權規定違憲。

聲請人主張，現行刑法將加重強制性交罪追訴期間定為30年，但依舊法僅為20年，導致早年受害者因法制未臻完善、性別意識薄弱而錯失提告機會，形同剝奪訴訟權，違反平等原則、正當法律程序及性別平等保障。

訴訟代理人蔡尚謙指出，數十年前社會環境使許多兒少受害者難以發聲，呼籲大法官為「舊時代制度下的受害者」還以公道。另起案件，由時代力量前主席、律師邱顯智代理一名女子聲請釋憲，該女子指控2000年未成年時遭藝術家性侵猥褻，2023年提告同樣因逾20年追訴期遭不起訴，交付審判亦被駁回。

憲法法庭將於3月2日上午召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，根據憲法訴訟法規定，憲法法庭審理案件有必要時，得開說明會，並指定專家學者提供意見，依照規定說明會不必一定要公開。由於釋憲進度攸關性侵被害者權益，行政院在農曆春節前通過刑法相關修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

