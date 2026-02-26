花蓮某小學校長帶人妻上摩鐵 懲戒法院判「降壹級改敘」丟校長飯碗

花蓮一名國小校長北上開會，續攤醉酒還帶女職員開房間，事後還傳騷擾訊息，被懲戒法院判降級改敘，圖非當事旅館。（記者花孟璟攝）

花蓮南區富里鄉某國小校長前年11月北上開會，餐敘後趁酒意將另1位與會的花蓮縣府公務員A女帶去摩鐵發生性行為，事後還傳送性騷訊息，雖刑事不起訴，但懲戒法院審理後認為有性騷擾等違失，判決「降壹級改敘」，全案可上訴。教育處則表示，該名校長之後被記2小過、去年4月已降級回任教師。

花蓮南區這名國小校長也兼任花蓮縣某中心的文化活動組長，遭騷擾的A女在該中心任職，2人為同事關係，前年（2024年）11月北上國立體育大學參加中央與地方教育事務會議，會後有餐敘及續攤唱歌，深夜11點要返回住宿的大學訓練中心時，由另一名校長代叫Uber，該校長上車後A女也跟著上車。

由於校長上車後不勝酒力昏睡，醒來發現下車地點距離目的地是相反方向，由於Uber司機下一站載客時間逼近，時間不夠無法折返，因此司機將校長及A女載去摩鐵，雙方入住並發生性行為。

早上由A女手機叫計程車返回訓練中心，然校長中午又傳訊邀約A女隔天一起吃飯，被A女拒絕「我要暫時不跟你見面，要在家顧孩子」，但校長又接著傳訊「濕了一整晚！需要補一下」等語，A女隨即回覆「跳過這種話題」，兩度表達拒絕。

A女的老公發現後，於12月5日向縣長信箱檢舉校長與妻子婚外情，指控伍男趁酒醉性侵並提告。花蓮地檢署偵查後認為，依據旅館人員證詞及雙方能自行操作手機收回訊息等事證，難以認定違反女方意願，刑事部分予以不起訴處分。

懲戒法院認為，該校長無視A女已表明「暫時不見面」，仍傳送貶損人格尊嚴的文字，讓女方感到冒犯，A女於調查中直言「覺得噁心死了」，符合《性騷擾防治法》之定義。

懲戒法院審理後，認為刑事雖不處分，但行政違失重大，身為國小校長社會期待較高，應以身作則，卻在各有配偶的狀況下發生性行為，足以導致公眾喪失對教育人員職務的信賴，損害政府信譽，考量該校長已被縣府解聘校長職務、回任教師並記過2次，且深有悔意，判決「降壹級改敘」，以資懲戒，全案仍可上訴。

