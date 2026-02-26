進口百件山寨大耳狗、酷洛米雨衣販售 中國籍老闆娘判刑3月

新北地院依違反商標法，判處盧女有期徒刑3月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

中國籍盧姓女子前年9月間，透過阿里巴巴平台從中國進口酷洛米KUROMI、大耳狗喜拿及PIKACHU商標的雨衣共計105件，準備在蝦皮拍賣上販售。報關時，被海關人員查驗出為仿冒商品，當場查扣。事後，盧女與商標權人達成和解，新北地院則依違反商標法，判處盧女有期徒刑3月，得易科罰金。

檢調查出，盧女為新北某商行實際負責人，明知「SANRIO」系列的酷洛米KUROMI、大耳狗及皮卡丘PIKACHU圖樣，分別為日商三麗鷗、任天堂公司註冊商標，且在國際及國內市場均行銷多年，具有一定聲譽，為業者及一般消費大眾所熟知商標。

請繼續往下閱讀...

盧女卻未在商標權人同意或授權下，於案發當時從中國阿里巴巴購物平台進口近似或相同商標的商品，合計105件。進口報關時，被台中關務人員查驗發現曝光。

盧女應訊時，坦承犯行，並宣稱中國商家表示該批商品為真品，預計進口來台後要在蝦皮上架販售。

檢察官認為，經鑑定之後，確認該批商品為中國仿冒品，依違反商標法將盧女起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，盧女為求私利未經商標權人同意或授權，意圖販售侵害商標商品，不只侵害商標權人的商標公信力及潛在市場利益，也損害我國致力於智慧財產權保護的國際聲譽，考量其犯後均承認犯行，且與三麗鷗公司達成和解，犯後態度尚可，故依違反商標法判處盧女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法