    社會

    中和大全聯賣場地下室機房竄濃煙 員工撲滅火勢疏散顧客無傷亡

    2026/02/26 13:46 記者陸運鋒／新北報導
    新北中和景平路大全聯賣場，今天中午地下室竄出濃煙，員工隨即將火勢撲滅，並且疏散賣場顧客。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和景平路大全聯中和店，今天中午12時許，地下室竄出陣陣白煙，消防局獲報大批出動警消趕往救援，抵達時，現場沒有明顯火煙，消防人員隨即進入查看，所幸工作人員已自行將機房火勢撲滅，並且疏散賣場顧客，沒有造成人員受困傷亡，至於火警原因仍待調查。

    警消表示，中和景平路大全聯賣場地下室，今天中午12時2分竄出濃煙，獲報後立即派遣各式救災救護車32輛、消防人員82名前往搶救，抵達現場時，並未發現明火，僅有淡淡的白煙，隨即進入搜尋起火點位置，而現場顧客已由賣場工作人員進行疏散。

    警消指出，經查看後，確認是地下3樓的機房起火，火勢已由工作人員使用滅火器自行撲滅、狀況解除，所幸沒有造成任何人員受困受傷情事，燃燒面積約0.5平方公尺，至於詳細火警原因，仍有待進一步釐清。

    新北中和景平路大全聯賣場今午發生火警，經警消查看後，確認是地下3樓機房起火，已由工作人員自行撲滅。（記者陸運鋒翻攝）

